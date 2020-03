El sufrimiento de Lukaku por no poder ver a su hijo debido al coronavirus: "Estoy encerrado"

El coronavirus está afectando a todos los futbolistas que juegan en la Serie A. Debido al confinamiento no pueden salir de sus respectivas casas y muchos de ellos deben buscarse cualquier entretenimiento para pasar el día. Lukaku, por ejemplo, no está llevando demasiado bien esta cuarentena.

El futbolista belga fue entrevistado por el exdelantero del Arsenal, Ian Wright, y confesó pasarlo mal por estar encerrado y sobre todo, por no poder disfrutar de su familia, especialmente de su hijo.

"Casi me volví loco ayer. No puedo salir, no puedo entrenar. Me siento encerrado y ya llevo nueve días. Echo de menos la vida normal. Estar con mi madre y con mi hijo. Con mi hermano. Pienso en todos y es triste. No puedes tener contacto con las personas que amas", dijo el delantero belga.

El hijo del jugador del Inter está en Lombardía y su madre, según HLN, está en Bélgica, lo que le hace temer por su vida ya que es diabética y entra entre la población de riesgo.

Lukaku celebra un gol con el Inter de Milán EFE

"Tengo que tener cuidado. Mi madre tiene diabetes así que no puedo ir y abrazarla. Ella ya no sale. Mi hermano y yo se lo dijimos de inmediato. Ni pensarlo. Sale al jardín y por la noche, después de anochecer, toma un poco el aire pero nada más", afirmó.

El Inter, asegura Lukaku, está dando todas las facilidades a sus jugadores para que puedan mantenerse en forma sin problemas durante el encierro. "Me dieron una bicicleta estática porque los jugadores vivimos en apartamentos en el centro. Yo no tengo espacio para entrenar y preguntaron por el grupo quien necesitaba una bicicleta o una cinta para correr en casa. Un montón de jugadores las pidieron y a las dos horas, todos teníamos una bici estática en casa. Además, mi fisio me trae comida todos los días y sigo mi dieta estricta. A las doce de la mañana desde el club nos envían a alguien con la comida y podemos mantener nuestra dieta. Yo sigo con mi pescado y mis verduras. La verdad, echo de menos entrenar y jugar delante de los aficionados. Ahora empiezo a apreciar lo que tengo", reconoce.