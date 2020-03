Almeida no se olvida de 'su' Atleti: "Que la Champions se la den al que ganó al campeón"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, pasó este jueves por los micrófonos de El Partidazo de COPE. Habló sobre la situación que se vive en la capital, el foco más afectado de toda España por el coronavirus. Trató todos los temas, desde la Sanidad hasta las medidas que deben seguir todos los ciudadanos. Incluso tuvo tiempo para bromear con el futuro de 'su' Atleti.

Admitió que la situación que viven los hospitales de Madrid es muy complicada: "La situación es francamente complicada. Todos los sanitarios se merecen un monumento por su heroísmo y su profesionalidad en un momento dramático. Se merecen un homenaje permanente, y el mejor es no darles más trabajo del que ya tienen. Nos tenemos que quedar en casa, aunque sea muy complicado", dijo. Además, pidió que el material sanitario "llegue lo antes posible".

En cuanto a los plazos que pueden marcar la cuarentena y, por ende, el parón del deporte se mostró cauto: "Como conviene decir la verdad, hay dos fechas. El 25-26 de marzo para determinar si la curva se aplana con esas medidas y el 15 de abril, para ver si los dados de alta son más que los ingresados. [...] Si eso no se cumpliera, habrá que adoptar medidas más drásticas para salvar vidas. Si es necesario cerrar Madrid, que se cierre Madrid. Cuando echemos la vista atrás la gente dirá ‘si se tuvo que cerrar Madrid, está bien cerrado", explicó.

Sobre las multas que se están poniendo a los ciudadanos que no cumplen con las medidas de precaución fue claro: "No hay un incremento exponencial de multas, muchos lo están cumpliendo pero los que no, les digo que es una irresponsabilidad grave porque no se están poniendo solo ellos en peligro, nos están poniendo en peligro a los demás".

La Champions, ¿para el Atleti?

Por último, bromeó, como aficionado confeso del Atlético de Madrid, con que el club rojiblanco pudiera salir beneficiado de esta situación: "Propongo a la UEFA que esta Champions se la den al equipo que ha ganado al campeón", dijo sobre la victoria de Simeone y cía contra el Liverpool.

