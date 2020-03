Los Wolves piden que se aplace su partido de Europa League de este jueves por el coronavirus

Esta mañana se levantaban en Grecia con la noticia del positivo por coronavirus del presidente de Olympiacos. Vangelis Marinakis, también propietario del Nottingham Forrest, anunciaba a través de su cuenta de Facebook sus problemas médicos durante la mañana de este martes.

"El nuevo virus me ha 'visitado' y me he visto obligado a informarlo al público. Me siento bien porque estoy tomando las medidas necesarias y siguiendo todos los consejos médicos. Aconsejo encarecidamente a todos mis conciudadanos a hacer lo mismo. Deseo a todos una pronta recuperación", explicaba en el post el presidente.

Pues esta noticia ha llegado hasta Inglaterra y no de la mejor forma posible. Según informa John Percy, del diario Telegraph, el Wolverhampton habría solicitado a la UEFA que aplace el partido de este jueves de los octavos de final de la Europa League ante el Olympiacos después de este episodio. La misma información cuenta que la decisión se tomará en las próximas 24 horas.

Vangelis Marinakis, presidente del Olympiacos REUTERS

La Champions, en vilo

La Champions League, también está viendo como muchos de sus partidos se disputarán a puerta cerrada. En la mañana de este martes se ha anunciado que el Barça - Nápoles se jugará sin público. Este lunes también el PSG - Borussia Dortmund veía como los parisinos tendrán que buscar la remontada sin su afición. Ya la semana pasada se conocía que el Valencia - Atalanta de este martes se jugará con Mestalla vacío.

En cambio, en el Reino Unido aún no se están tomando medidas tan drásticas con respecto a la afluencia en los estadios. El Liverpool - Atlético de Madrid de este miércoles será a puerta abierta. Lo mismo sucede con el otro partido de este martes entre el RB Leipzig y el Tottenham, que tendrá público en las gradas del estadio alemán. Se desconoce aún qué sucederá con el Manchester City - Real Madrid de la próxima semana.

