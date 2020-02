De Jong: "No seré yo quien diga a Messi cómo quiero que juegue"

Frenkie de Jong llegó al Barcelona hace más de un año. El neerlandés se ha adaptado a la plantilla azulgrana de la mejor manera posible y así lo ha mostrado sobre el terreno de juego. Aunque aún no tiene una posición fija sobre el campo, el joven futbolista se ha mostrado cómodo y feliz en una entrevista a la cadena neerlandesa NOS.

El ex del Ajax reconoció que echa de menos los Países Bajos, especialmente a sus amigos y su familia, "poder estar con ellos después del entrenamiento en 45 minutos". No obstante, De Jong confiesa que "el clima es agradable todos los días, tienes muy buenos restaurantes y, por supuesto, todos quieren venir a visitar Barcelona". "He escuchado esas historias antes y me han advertido, pero mi familia sabe muy bien lo que necesito", agregó.

Además, el centrocampista comparó ambos equipos: "El Ajax y el Barcelona tienen la misma idea sobre el fútbol. Por supuesto, el Barça es mejor y hay algunos jugadores aquí que son individualmente mejores, pero con el Ajax también logramos un nivel muy alto la temporada pasada. Es por eso que la transición no ha sido muy grande".

Frenkie De Jong, con el Barcelona EFE

Sobre su posición sobre el terreno de juego en Barcelona, consideró que en la selección y la temporada pasada en el Ajax, juegan "con dos centrocampistas de control y un número 10 profundo". "En Barcelona a menudo jugamos con un mediocentro de control. Así que mi antigua posición no existe en absoluto aquí y creo que la gente a menudo tampoco lo entiende", explicó.

No obstante, De Jong no lo ve como un problema ya que juega "casi todos los partidos" y es bueno para él. "Si eres un buen jugador, debes asegurarte de poder trabajar en múltiples posiciones", indicó.

Lo importante: disfrutar del fútbol

Al ser preguntado sobre sus conversaciones de fútbol con Lionel Messi, afirmó con una sonrisa que "todos siempre sienten curiosidad por eso". "Por supuesto que a veces hablo con él, pero no es que me siente con él durante media hora y le hable de fútbol de manera muy sustantiva. No hago eso con otros jugadores y tampoco lo hice en Ajax", aseguró.

También confirmó que "durante una conversación como esta, él indica principalmente lo que quiere". "No es que yo sea la persona que le dirá cómo quiero que juegue", agregó.

Por último, el neerlandés dio un consejo a aquellos jóvenes futbolistas que quieren triunfar: "Deberías disfrutar especialmente jugando al fútbol. No importa dónde termines. De las decenas de miles de niños que ahora juegan al fútbol, uno, dos, quizá ninguno terminará en el Barcelona, pero si disfrutas del fútbol, es lo único importante".

