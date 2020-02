Abidal, sobre la polémica con Messi: "Las cosas se arreglan de forma interna, no en los medios"

La tensión entre Lionel Messi y Eric Abidal no queda en el olvido. Varios días después del cruce de mensajes entres ambos, la polémica ha vuelto a entrar en escena durante la presentación del nuevo jugador del Barcelona, Braithwaite.

Abidal puso en la palestra a algunos jugadores, sin dar nombres, como responsables del despido de Ernesto Valverde. El director deportivo del club fue preguntado sobre este asunto pero no quiso entrar en debate: "Si algo sé y he aprendido es que los temas internos se arreglan dentro y no en los medios. A partir de aquí ya veremos".

Messi, por su parte, se sinceró en una entrevista a Mundo Deportivo acerca del ataque de Abidal a la plantilla: "No sé qué le pasó a él por la cabeza para decir eso, pero creo que yo respondí porque me sentí atacado".

Messi, entrenando con el Barcelona EFE

El directivo también habló sobre el reducido número de jugadores con los que cuenta el Barça dentro de su plantilla, considerando que primero "hay que tomar decisiones". "Se puede hablar de plantilla corta, pero hay jugadores lesionados. Si no se hubiera lesionado Dembélé no estaríamos aquí", analizó.

Elogios de Abidal a Braithwaite

Acerca de la marcha de Aleñá, afirmó que no lo podían controlar porque "se quería ir cedido, igual que otros jugadores y siempre después de hablar con el entrenador". "No hablo de número de jugadores, lo importante es la calidad de ellos", agregó.

Por último, Abidal elogió a Braithwaite y explicó sus cualidades dentro del terreno de juego: "Tiene mucha experiencia. Es un delantero diferente a los que tenemos. Tiene carácter, velocidad y es fuerte. Nos dará fuerza contra equipos grandes, su potencial es muy grande. Confiamos mucho en su talento. Será decisivo para nosotros, aunque sólo puede jugar en Liga. Ojalá podamos competir al nivel más alto".

