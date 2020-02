Mendilibar: "El cabrón de Messi descansa más jugando que viendo los partidos en la grada"

"Ves todo lo que hacen y es una película de miedo". Así se refería José Luis Mendilibar al FC Barcelona, en la rueda de prensa previa al partido del sábado a las 16:00 horas en el Camp Nou. Son conscientes de que es un partido clave para el Barça.

Los catalanes, segundos en La Liga, a un punto del Real Madrid, precisan de la victoria para afrontar con buenas sensaciones una de las semanas clave de la temporada: el martes visitan al Nápoles en Champions League, y el domingo viajan a Madrid a disputar El Clásico.

A pesar de eso, el técnico vasco asegura que no tienen miedo: "Les he dicho a los jugadores que tenemos que ir convencidos de que también nosotros tenemos algo que decir en ese partido. No sé si es mucho o poco pero algo, seguro. Si ese poco lo hacemos bien, le ponemos trabas al rival y somos capaces de llegar en ocasiones y hacerles peligro, será bueno".

"Me anima el entrenamiento de ayer. Hicimos unas posesiones con superioridad numérica de un equipo y me gustó mucho la intensidad, cómo defendimos y cómo atacamos. Eso me permite ir con la cabeza alta a Barcelona", indicó Mendilibar.

Messi rodeado por jugadores del Eibar Reuters

Temor a Leo Messi

Al ser preguntado por Messi, Mendilibar comentó en tono divertido que "'el 'cabrón' descansa jugando los partidos, lo pasa mal cuando los ve desde la grada, se cansa más". "Una vez con Osasuna en Copa del Rey íbamos perdiendo 2-0 en el Camp Nou; Messi, quien por la mañana se había descartado por problemas intestinales y fiebre, se 'convocó' él sólo por la tarde, fue suplente, saltó al campo -yo dije, ¿pero no estaba en su casa?-, nos marcó 2 goles y acabamos perdiendo 4-0", añadía.

Gol en contra prácticamente asegurado

"Ellos en su casa normalmente te van a meter gol y aunque no jueguen bien te van hacer ocasiones. Por eso tú tienes que estar los 90 minutos concentrado y atento porque si te despistas un momento te la pueden liar. Es eso lo que tiene este equipo", continuó el técnico.

Molesto por el aplazamiento del derbi ante la Real

Al ser preguntado por el partido ante la Real Sociedad, el técnico señaló que no querían "ese descanso", pero que "ha sido porque otras partes así lo han decidido" y tienen que "acatarlo". "Sabíais que nosotros estábamos en disposición de jugar, pero finalmente se suspendió, así que hemos tenido una semana larga para preparar el partido ante el Barça y creo que estamos bien", finalizó.

[Más información: Ya se conoce el horario del Real Madrid - Eibar]