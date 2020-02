Parejo: "Hemos demostrado que no ganamos por nombre, sino como equipo"

El Valencia visita San Siro este miércoles 19 de febrero para dar el pistoletazo de salida a los octavos de la Champions League. Su rival es el Atalanta en el comienzo de esta fase final de la máxima competición continental y en la previa ha habido varios protagonistas.

Uno ha sido Dani Parejo. El centrocampista blanquinegre ha comparecido ante los medios de comunicación y ha destacado lo especial que es disputar una eliminatoria de la Champions, además de asegurar que el equipo está listo y concentrado para hacer algo importante.

Bajas del Valencia

"Es verdad que, no solo este partido, llevamos mucho tramo de la temporada con muchas bajas, de jugadores importantes. Creo que estamos en octavos de Champions y en La Liga en los puestos de arriba por tercer año seguido. Tenemos bajas, pero hemos demostrado que no ganamos por nombre ni a nivel individual, sino como equipo".

Lesiones

"En lo que puedo entrar a decir es en lo que yo sé, y eso es que el equipo está teniendo muchas lesiones. Donde se trate cada uno o en quien confíe no es cosa mía. Aun con todas estas bajas, prácticamente dependemos de nosotros para volvernos a clasificar para la Champions League el año que viene. El equipo está respondiendo".

Maldición de San Siro

"Eso demuestra la dificultad que tiene ganar en campos así. Nosotros este año hemos ganado en Stamford Bridge, donde tampoco lo habíamos hecho, igual que en el campo del Ajax. Mañana tenemos otra prueba en la que no serán 90 minutos sino 180".

Top 10 de partidos jugados

"Es un partido especial. Es cierto que jugué los anteriores ante el PSG. Si mañana juego estaré entre los 10 futbolistas con más partidos en la historia, algo nada sencillo, nunca me lo habría imaginado. Para mí es un orgullo y ojalá pueda jugar muchos más, siempre me lo he dejado todo por este escudo y así seguirá siendo".

Dani Parejo, en rueda de prensa EFE

Últimos octavos

"Aquellos fueron mis primeros octavos de final. Ese equipo tenía jugadores buenísimos y encima en Mestalla perdimos. Pese a todo en París llegamos a ponernos ganando. Hicimos un gran papel. Está claro que el yo de hace 8 años era más joven, hoy en día le doy más importancia a este tipo de partidos".

Evolución

"Percibo al equipo mucho más maduro. Nos hemos habituado a jugar este tipo de partidos y eso es importante. El año pasado ya jugamos Champions y llegamos a semifinales de Europa League, además le ganamos una final al Barça de Messi. No nos pilla de nuevas este tipo de partidos".

Polémica con el Atalanta

"Nosotros hemos quedado primeros de grupo y nos podían tocar muchos equipos en los octavos. Es lógico que ellos, habiendo quedado segundos y habiendo rivales como el Barcelona o el Bayern, preferían que les tocáramos nosotros. Los partidos hay que jugarlos y no le doy importancia a que dijeran que somos como un regalo de Navidad".

¿Firman el empate?

"Es verdad que venimos a un campo difícil y con un rival que hace las cosas muy bien. Va a ser un rival complicado, pero en los 9 años que llevo aquí siempre me han dicho que juguemos donde juguemos tenemos que salir a ganar".

Desconexiones del equipo

"Nosotros en casa hacemos las cosas muy bien y nos sentimos cómodos juguemos contra quien juguemos. Hay que ser realista y conscientes y saber que últimamente llevamos varios partidos que fuera de casa nos está costando. Las segundas vueltas siempre es más difícil ganar, pero si queremos conseguir los objetivos tenemos que dar un paso adelante, sobre todo lejos de Mestalla".

Estado físico

"Gracias a Dios no me he lesionado. Estoy contento y feliz, yo quiero jugar y así lo estoy haciendo. Mis números están ahí. Competir cada tres días es muy sacrificado porque el nivel es muy alto, pero la alimentación el descanso y otros factores forman parte del entrenamiento".

