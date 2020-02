Kaka' ve a Neymar como el próximo Balón de Oro: "Necesita lograr títulos esta temporada"

Neymar está en un gran momento después de superar los problemas físicos con los que empezó la temporada. El futbolista brasileño está volviendo a ser decisivo y en los últimos partidos ha liderado al PSG. El delantero poco a poco ha recuperado su estatus en París después de un verano muy turbulento para sus intereses con esa posible salida a Barcelona.

Su presente es el Paris Saint-Germain y Kaka' va más allá en su futuro. El exjugador del Real Madrid ha hablado sobre Neymar Junior en una entrevista con la Agencia France-Presse. El legendario mediapunta le ve como un sucesor suyo en el Balón de Oro para 2020. "Para mí sí. Es uno de los mejores jugadores del mundo, no hay duda al respecto", comentó la leyenda del Milan.

Eso sí, condiciona su candidatura a "lograr títulos a nivel colectivo esta temporada y ser uno de los protagonistas de estos logros". "Si gana la Champions League, probablemente gane el Balón de Oro", apuntilló Kaka'.

Neymar junto al exfutbolista Kaká Instagram (@neymarjr)

El futuro de Kaka'

El ex jugador brasileño está centrado en su futuro. Estas declaraciones las hizo en unas jornadas de formación de dirección deportiva organizadas por la UEFA. Kaka', precisamente, se prepara para este cargo "o gerente". "Esto es lo que imagino para el futuro. Pero no hoy, porque todavía tengo cosas que aprender en muchas áreas. Luego ya veré las oportunidades que se me presentan", explicó el centrocampista.

