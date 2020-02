Mbappé apoya a Dembélé: "Siempre estaré a tu lado, volverás a deslumbrarnos"

Mon frère,

Je sais que pour toi ça doit faire beaucoup et que ça devient insoutenable, mais il faut que tu restes fort malgré tout.

Bien sûr c’est plus facile à dire qu’à faire mais moi je serai toujours là pour te soutenir et je sais que tu vas revenir nous épater ◘️ pic.twitter.com/BrVpX56hnl