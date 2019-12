El multimillonario que quiere volver a juntar a Messi y Guardiola en Italia

El Milan pasa por horas bajas. Uno de los grandes de Italia, que en otra época llegó a convertirse en el equipo más importante de Europa, hace mucho que no es uno de los candidatos a ganar la Serie A o la Champions League. Es por eso que un multimillonario ha puesto la mirada en el club rossonero para comprarlo y volver a colocarlo en la élite del Viejo Continente.

Según publica La Repubblica, el francés Arnault quiere comprar el Milan. Este magnate ostenta la cuarta mayor fortuna del mundo, tal y como recoge Forbes, con 72.200 millones de euros. La inyección económica sería importante por su parte, pero la noticia llega por los dos grades nombres que quiere fichar para su proyecto: Lionel Messi y Pep Guardiola.

Leo Messi, con el Balón de Oro 2019 Reuters

Arnault, propietario del grupo de artículos de lujo LVMH, está dispuesto a invertir el dinero que haga falta para ver al argentino y al técnico del Manchester City en su equipo, aunque no lo tendrá nada fácil. Guardiola ha dejado claro que quiere continuar en el conjunto británico, pero también tiene suculentas ofertas y el Calcio es un campeonato que todavía no ha probado como entrenador.

Messi, casi imposible

Mucho se ha especulado con Leo Messi y su no renovación con el Barça. Pero fue después de recoger su sexto Balón de Oro cuando el '10' azulgrana dejó clara su fidelidad al club culé y que espera jugar en él hasta el momento en el que no se vea dar el máximo y llegue así el tiempo de colgar las botas. "Se va acercando el momento de la retirada y es difícil. Repito, si bien me quedan varios años más", dijo el de Rosario en París antes de declarar su amor al Barcelona para alivio de la afición blaugrana.

[Más información: La alianza Mourinho - Guardiola para 'trabajar juntos' y acabar con un rival directo]