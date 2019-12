Mouriño promete "tolerancia cero", pero apela a la presunción de inocencia de Santi Mina

Noticias relacionadas La juez abre sumario contra el futbolista Santi Mina por presunta agresión sexual

El presidente del Celta de Vigo, Carlos Mouriño, apeló este martes a la presunción de inocencia de Santi Mina, aunque dejó claro que el club será "contundente" si el futbolista celeste, acusado de agresión sexual, es declarado culpable por el juez.

"El club tolerancia cero, ni admite lo más mínimo. Pero no sabemos la gravedad que pueda tener, así que tenemos que dar una presunción de inocencia. Para eso están los juzgados y las leyes que nos dictamirán el camino a seguir cuando haya una sentencia", declaró el máximo accionista del Celta a los periodistas tras la junta de accionistas del club.

Mouriño confirmó que han hablado con Santi Mina: "Él dice que está tanquilo, y que no tendrá consecuencias para él. Nosotros no tenemos por qué no creerlo hasta que salga el veredicto del juez".

En este sentido, subrayó que si el veredicto del juez no es del agrado del consejo de administración tomarán "las medidas oportunas" para resolver el caso.

Santi Mina se lamenta sobre el césped EFE

El pasado 22 de noviembre, a petición de la Fiscalía de Almería, el Juzgado de Instrucción número 1 de Vera (Almería) acordó incoar sumario por un presunto caso de agresión sexual contra Santi Mina y David Goldar, ex futbolista celeste y actualmente en las filas del Nástic de Tarragona, por los presuntos abusos en Mojácar (Almería) a una joven.

La detención de Santi Mina

Mina fue detenido a mediados de junio de 2017, cuando era futbolista del Valencia, en la localidad costera almeriense de Mojácar, tras lo que pasó a disposición del juzgado y quedó en libertad sin fianza y sin que se adoptase sobre él ninguna medida cautelar.

La denuncia se produjo después de que la presunta víctima pasase la noche con el futbolista David Goldar, según ha trascendido ahora, en un local de ocio de Mojácar y se marchase voluntariamente con él a una caravana.

En ese momento, en el interior del vehículo, Santi Mina apareció desnudo y habría efectuado tocamientos a la mujer en presencia del amigo del delantero valencianista, a pesar de que la denunciante se habría opuesto al intento de este último de mantener relaciones sexuales, según se recoge en la denuncia.

Tras ser denunciado, el delantero gallego fue retenido en el calabozo de la Guardia Civil de Garrucha (Almería) y puesto a disposición del juez el sábado por la mañana.

