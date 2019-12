El despropósito de la Copa del Rey de Rubiales: la RFEF vuelve a ofrecer Riazor al Bergantiños

La Federación Española de Fútbol ha ofrecido al Bergantiños, de Tercera División, cuatro alternativas para ser el escenario del partido de Copa del Rey del próximo 18 de diciembre ante el Sevilla, entre ellas, la del Estadio Abanca-Riazor.



La RFEF ha emitido un comunicado en el que da 24 horas de plazo al Bergantiños para responder y, en caso contrario, será ella la que decida dónde se juega el partido.



La institución que preside Luis Rubiales asegura que el pasado 14 de noviembre informó por escrito al Bergantiños CF de que, una vez analizado el informe de situación de su estadio solicitado en el mes de agosto, se consideraba que el campo de fútbol Municipal de As Eiroas no era apto para la disputa de partidos de Copa de SM el Rey.



El Bergantiños había pedido a la Federación que le expusiera los requisitos que no cumplía, ya que había iniciado los trabajos de mejora y consideraba que cumplía las exigencias.



Según la Federación, no hay distancia mínima de separación entre el terreno juego y los espectadores, no tiene los banquillos mínimos establecidos, la iluminación artificial es inferior a 800 luces, no cuenta con controles de acceso ni rutas de entrada y salida, no cuenta con dependencias para la clínica de urgencia y carece de áreas de trabajo para los medios.



La Federación instó al club a que buscase una instalación alternativa para la disputa del partido y el Bergantiños planteó jugar en el Estadio Sánchez Pizjuán de Sevilla.



El ente nacional considera que eso "supondría una adulteración de la competición ya que el estadio no cumple con el criterio de proximidad geográfica que sí ha sido tenida en cuenta en otras solicitudes similares" y "vulnera el espíritu del nuevo formato de esta competición".



La Federación no entiende que el Bergantiños "manifieste que la disputa del encuentro en estadios situados a 50 o 90 kilómetros con un tiempo mínimo de 70 a 90 minutos de transporte supondría una 'enorme dificultad'" y sin embargo propusiera el Pizjuán como escenario.



El órgano federativo señala que se puso en contacto con el Deportivo, que en un principio había rechazado la solicitud del Bergantiños de jugar en Riazor por culpa del mantenimiento del césped, y le había ofrecido la Ciudad Deportiva de Abegondo como alternativa.



La Federación agradece la "generosidad" del Deportivo y su presidente, Paco Zas, que ha ofrecido Riazor "anteponiendo su cariño a los aficionados al fútbol de Galicia".



El Bergantiños tiene ahora sobre la mesa la Ciudad Deportiva de Abegondo, que cumple los requisitos y sería cedida de manera gratuita por parte del Deportivo; el Estadio de Riazor, el Estadio Vero Boquete de Santiago; y el de A Malata, en Ferrol.



La Federación insta al club a que se decida en las próximas 24 horas por uno de esos escenarios.

