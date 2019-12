Nolaskoain, del Deportivo: "No ganamos ni a la ONCE y encima no salgo a emborracharme"

La vida sigue igual para el Deportivo y el Lugo, que se neutralizaron (0-0) en el derbi gallego en el césped del Anxo Carro, donde los blanquiazules, colistas de Segunda División, igualaron su récord de partidos consecutivos sin ganar (17) en el fútbol profesional.

La prioridad del cuadro coruñés fue, de nuevo, no encajar goles, y dejó su portería a cero (con dos buenas paradas de Dani Giménez), pero no acertó en las ocasiones que tuvo en el área rival, casi todas de Víctor Mollejo, frente a un Lugo más combinativo pero con menos pegada que las últimas citas.

El Deportivo se presentaba en el Anxo Carro con muchas urgencias y su técnico, Luis César Sampedro, optó por darle continuidad al sistema 4-3-3 que le había dejado buenas sensaciones en la anterior cita, ante el Alcorcón (0-0), pero con un cambio en la alineación con la entrada de Aketxe por Longo.

La noticia, más allá del pinchazo de un Deportivo que no gana desde la primera jornada, fueron las declaraciones de Nolaskoain. El jugador del equipo gallego publicó un vídeo en Instagram solo para sus mejores amigos donde habló sobre la situación de su equipo.

Nolaskoain, jugador del Deportivo: "Es increíble lo malos que somos"

"Es increíble el año que estamos haciendo, no ganamos un partido ni a la ONCE, es increíble lo malos que somos es muy preocupante.... y encima no salgo de fiesta para emborracharme y olvidar el año de mierda que estoy haciendo", expresó.

