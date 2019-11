Broncano y "el mayor troll que ha visto el deporte": la desternillante anécdota de Giménez

David Broncano siempre ha tenido una predilección por los 'trolls' y parece haber encontrado a su favorito en el mundo del fútbol. Se trata de José María Giménez, defensa central del Atlético de Madrid, del que hace unos años se reveló una divertida anécdota que ahora ha querido contar el humorista en el programa de radio La Vida Moderna.

Bronzano le define como "el mayor troll que ha visto el fútbol y el deporte" y luego lee el extracto de la historia que contó Radamel Falcao en 2014 sobre la 'peculiar' forma que tenía el uruguayo de sacar a los rivales del partido. Todo ocurrió cuando el colombiano y Giménez se midieron cara a cara en un partido de selecciones.

"La primera vez que jugué contra Giménez me volvió loco. Me empezaba a hacer preguntas. Nada más empezar me me preguntó qué coche tenía. Cuando se lo empecé a explicar ya me había quitado el balón. Eso sólo fue el principio. Después me preguntó por qué las banderas de Ecuador, Colombia y Venezuela tenían los mismo colores. Después me dijo que era su debut co la selección, que estaba muy feliz y que se iba a tatuar la fecha del partido. Cuando me volví loco es cuando me vino en un córner y me preguntó si septiembre se escribía con p o sin p... cuando yo estaba pensando ya me había cabeceado el balón", contó Broncano como si fuera Falcao.

→ @JoseMaGimenez13 es el mayor troll de la historia del deporte. https://t.co/sGOWaypWPz pic.twitter.com/AXU9U29dmV — La Vida Moderna (@vidamoderna) November 26, 2019

Ignatius Farray y Quequé no podían contener la risa, mientras que Broncano hacía aún más divertida la entrevista con sus comentarios. Tras esto, la pregunta que se hacen todos es: ¿cuándo Giménez como invitado a La Resistencia?

