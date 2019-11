El Granada aprovecha la visita del Atlético para una campaña contra la violencia de genero

El Granada CF y la Subdelegación del Gobierno en la provincia han puesto en marcha una campaña para la prevención y la lucha contra la violencia de género, y aprovecharán la visita del Atlético de Madrid el próximo sábado al estadio Nuevo Los Cármenes para llevar a cabo diferentes actividades de concienciación.

El acuerdo de colaboración entre ambas entidades pretende establecer un marco para el desarrollo de actuaciones y actividades conjuntas en los ámbitos de la información, sensibilización y prevención contra todas las formas de violencia sobre la mujer.

La campaña institucional, presentada este lunes en rueda de prensa, persigue la prevención y la lucha contra la violencia de género con motivo del Día Internacional para la eliminación de todos los tipos de violencia ejercidos sobre la mujer, que se conmemora el próximo 25 de noviembre.

El director general del Granada, Antonio Fernández Monterrubio, explicó que el club elaborará un vídeo protagonizado por jugadores y jugadoras de sus equipos masculino y femenino con el lema 'No la trates como objeto y le hables de amor. No hay excusa. No confundas pasión con posesión', dirigido en especial a la juventud.

El audiovisual será proyectado en el videomarcador del estadio antes del encuentro del sábado ante el Atlético de Madrid, choque que estará precedido por un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas de la violencia de género.

La subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro, agradeció al Granada "la sensibilidad y el compromiso que siempre han mostrado con este tema".

"Somos conscientes de la proyección que la imagen y los valores del deporte transmite a la sociedad, y de ahí nuestra concienciación en trabajar en pro de transmitir los valores y principios de igualdad y rechazo absoluto a la violencia sobre la mujer", añadió López Calahorro.

La subdelegada también anunció que, como en años anteriores, la sede de la institución en Granada permanecerá iluminada del 25 de noviembre al 1 de diciembre por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.