Carol González, la mejor jugadora del mundo de fútbol playa: "Las mujeres estamos en auge"

Carol González se ha convertido en la mejor jugadora del mundo de fútbol playa con tan solo cuatro años practicando este deporte. El sacrificio y el esfuerzo son las claves que han llevado a la jugadora del Málaga Femenino del Grupo Sur a lo más alto. La internacional con la selección española fue fundamental en la medalla de oro en los Juegos Mundiales de Playa con España en octubre.

EL ESPAÑOL ha podido hablar con esta joven de 27 años sobre su trayectoria en los diferentes deportes que ha practicado y el motivo que le llevó a la élite del fútbol playa. La viguesa también ha analizado el mayor protagonismo que está consiguiendo el deporte femenino en la actualidad.

¿Cuáles fueron tus inicios en el deporte? ¿Cómo comenzaste en el fútbol playa?

Empecé con 11 años jugando al fútbol sala en el equipo de debajo de mi casa y con 17 decidí empezar a jugar al fútbol. En 2015, comencé en el fútbol playa porque me convocó la Selección para jugar el Campeonato de España y por probar. La verdad es que me gustó bastante.

La selección española femenina de fútbol playa, campeona en los Juegos Mundiales de la Arena

¿De dónde viene tu gusto el deporte?

Mi padre y mi hermano eran árbitros, y yo tenía claro que árbitro no quería ser. Por hacer deporte me apunté al equipo de debajo de mi casa y me gustó.

¿Cuál ha sido tu trayectoria en el fútbol playa?

Empecé en 2015 y jugué mi primer Campeonato de España. En 2016, jugué el segundo y quedamos campeonas. Después, la selección española sacó equipo para competir en el Europeo por primera vez y yo estaba en la lista. Allí empecé compitiendo en diferentes europeos hasta ahora.

También participé en diferentes campeonatos con mi equipo Playas de San Javier, donde gané la Champions. Este año teníamos la opción de clasificarnos con España para los Juegos Mundiales de arena y jugamos en Salou. Obtuvimos plaza para jugar en Catar.

¿Con qué te quedas de la medalla de oro en el Mundial?

Todo el mundo me pregunta lo mismo... Me preguntan si me quedo con mi trofeo individual, con la medalla... Yo me quedo con todas las sensaciones y emociones y todo lo que viví en ese momento porque es con lo que queda en el recuerdo.

¿Qué se te pasa por la cabeza al ganar a Gran Bretaña en la final del Mundial?

Se te pasan miles de cosas por la cabeza pero lo primero que vino fue que habíamos conseguido algo histórico e increíble. Ganar unos Juegos Mundiales de arena es lo más que puede ganar un deportiva en deporte en equipo.

Carol González con la selección española de fútbol playa

Campeona y subcampeona de Europa con la Selección, una Champions con el Playas de San Javier... ¿con qué premio te quedas?

No me quedo con ningún trofeo en especial porque para mí todos lo son. Ganar una Champions es especial, un oro con España igual... Cada trofeo que he conseguido tiene un valor importante en mi vida. No podría decir me quedo con este porque todos representan algo en mi vida.

Faltó al partido de su equipo ante el Collerense para ir a la gala, ¿mereció la pena?

Sabía que era una experiencia única que igual no voy a vivir nunca más en la vida. Mereció muchísimo la pena, fue increíble. Cuando escuché mi nombre no me lo creía. Mi cuerpo me decía: 'Venga Carol, levántate que eres tú...', y en mi cabeza fue un subidón.

¿Cuáles son las claves para llegar a convertirse en la mejor jugadora del mundo?

Hasta aquí se llega con trabajo y constancia. Mientras todo el mundo durante el año no entrena, yo voy a la playa sola a entrenar. Cuando hace frío y llueve, lo mismo. Las claves son humildad, trabajo y lo más importante estar a gusto y pasártelo bien, divertirte. En el momento que consigues todo eso, un futbolista mejora muchísimo y aprende, y eso es lo importante".

Carol González, de la selección española de fútbol playa, elegida mejor jugadora del mundo Instagram (@carolgp9)

¿A quién le dedicas el premio?

Como dije en mi discurso, el premio se lo dedico a mi madre, porque es una persona muy especial para mí. A mi padre le dedico los goles pero sabía que este galardón era muy importante para mi carrera. Ella es la persona que me ha acompañado día a día y que nunca me ha dejado tirar la toalla. Ha estado en las buenas y en las malas. Siempre me ha dicho que nunca nadie te va a regalar nada. Mi premio se lo dedica a ella.

¿Qué opina sobre el crecimiento del deporte femenino?

El fútbol femenino está en auge hoy en día. Tenemos que aprovechar eso y seguir demostrando para estar ahí arriba todo el rato. El mundo está evolucionando y eso es una gran ventaja. Yo cuando era pequeña no salíamos en ningún sitio. No salíamos en la radio, ni en la tele ni nos hacían entrevistas... La mujer esta cogiendo un papel muy importante. Ya salimos en los periódicos, sea la modalidad que sea. La gente ya nos conoce y eso es un factor importante.

¿Que piensa sobre la huelga del fútbol femenino en Primera División?

Está muy bien que las chicas que jueguen en una mayor categoría que nosotras luchen por nuestros derechos. No puedo opinar más porque no lo estoy viviendo.

