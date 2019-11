David Villa: "Iniesta está como un toro y aún le queda cuerda para rato"

Este miércoles nos despertamos con una triste noticia. David Villa anunció su retirada del fútbol profesional cuando finalice la liga japonesa. A finales de este año, da por concluida su etapa en el Vissel Kobe y, definitivamente, su carrera sobre los terrenos de juego. El delantero colgará sus botas a los 37 y ha hablado sobre su decisión en El Larguero de la Cadena SER.

Sensación tras anunciar la retirada

"Me siento un poco más tranquilo y se trata de un día bonito para mi por todas las muestras de cariño que he recibido. Después de tomar la decisión era bueno comunicarlo para explicarlo y para centrar en la cosas que vienen en este último mes y medio de carrera".

Tiempo para tomar la decisión

"Realmente vengo pensándolo durante un tiempo. Si repasáis los últimos años de mi carrera, he renovado el último año por esta situación. Nunca he querido decidirlo hasta el final. Este año, desde hace unos meses, le estaba dando vueltas con la certeza de que era el ultimo año. La gente aquí está contenta con mi trabajo y se sorprende de que no siga. Como dije y sigo diciendo, no quería verme mal para dejar el fútbol. Todo lo contrario, quería anticipar, era difícil porque el cuerpo no avisa pero esto es el momento perfecto".

Levantar el último título

"Tenemos cosas por decidir en Liga. Pero, a fata de tres partidos, está bastante claro. Estamos en medio de la tabla pero tenemos el 21 de diciembre la semifinal de la Copa. El Kobe aún no ha llegado a una final y sería histórica. Ojalá pueda poner esa guinda a esa carrera. No estaría mal levantar un titular en Japón".

Recuerdo de estos 20 años de carrera

"Me quedo con el cariño y reconocimiento de la gente, principalmente en los clubs que he jugado. Me he sorprendido a mí mismo porque he ido saltando de club en club. La gente me seguía recordando con cariño y tratando bien y con eso es lo que me quedo".

Irse del fútbol europeo antes del tiempo

"No creo porque en ese momento quería salir de Europa. Tenía muy claro que lo que quería hacer es irme fuera, experimentar otra ligas,... No me arrepiento y me alegro mucho de haber tomado esa decisión. He vivido el fútbol de diferente manera por la diferencia cultural, y la diferencia en la composición de la liga... Muchas me han enriquecido como futbolista y como persona. Si me hubiera quedado, no hubiera tenido estas experiencias".

El gol más especial

"Me quedo con el de la final de la Champions en Wembley ante el Mancheser united por el escensario y el gol. Fue muy bonito y el 3-1 para sentenciar la Champions".

¿Mejor '7' de la Selección?

"El '7' de España, es el que lo lleva ahora. Álvaro Morata lo luce fantástico. Siempre he dicho lo mismo: los que estamos dentro vivimos en otra realidad. He tenido la suerte de lucir ese número. Lo más importante es la parte de adelante. Me siempre orgulloso por vestir la camiseta, más allá del numero que tenía atrás y por la suerte de compartir con una generación que nos hizo ganar títulos".

Proyectos del futuro tras la retirada

"Podríamos decir que estaré como hombre de negocios. Desde hace 4 años vengo trabajando desde hace mucho en esto. He dado mi granito de arena en el tiempo que tenia vacaciones. Ahora se va a hacer todo realidad. He tenido mucha suerte y esto que me llevo conmigo lo que quiere es transmitir en el día de mañana a los niños. Voy a estar alrededor del fútbol con mis cosas. Quiero dejar un legado".

Agradecimiento a los clubs y las aficiones

"Muchas gracias, todos son parte de culpa del éxito, todos los clubs y las aficiones. Darle las gracias a todo el mundo y hacerles partícipes de esto. Sin toda esta gente no hubiera podido conseguir lo que he conseguido".

Retirada de Iniesta

"Está como un toro, está jugando a un nivel fantástico y aún tiene mas cuerda para rato y ojala que lo alargue lo máximo posible".

