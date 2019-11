Última llamada para la Eurocopa 2020: 14 plazas libres y varias grandes selecciones en peligro

El cuadro final de la Eurocopa 2020 se empezó a dibujar durante el último parón y lo terminará de hacer en el presente. Las dos últimas jornadas de la fase de clasificación darán a conocer el nombre de las catorce vacantes que faltan después de que otros seis país aseguraran su plaza previamente. Estas son Bélgica, Italia, Polonia, Rusia, España y Ucrania.

Un total de 20 selecciones saldrán clasificadas de la fase de grupos, mientras que la cuatro restantes serán seleccionadas por los resultados que cosecharon en la pasada Nations League, el torneo que estrenó la UEFA para sus países el pasado año. El morbo y la tensión está asegurados para las dos jornadas que restan.

Solo el grupo I está resuelto con el pase de Bélgica y Rusia, pero hay muchas selecciones potentes que no pueden dormirse si no quieren acabar con el cartel de la gran ausente en la cita. Sin ir más lejos, la vigente campeona, Portugal, todavía no tiene asegurado el pase. Tampoco otras como Francia, Inglaterra, Alemania, Holanda o Croacia. Finlandia apunta a ser la novedad para la fase final.

Grupo A

En el primer grupo, Inglaterra -líder con 15 puntos- tiene en su mano conseguir el billete para la Eurocopa. República Checa y Kosovo, que lucharán a priori por la segunda plaza, se medirán en el otro partido de la jornada, por lo que a los de Gareth Southgate les vale un empate ante Montenegro para clasificarse. Los Three Lions serán una de las selecciones más potentes para la Eurocopa, aunque deberán solucionar el lío entre Raheem Sterling y Joe Gomez.

República Checa depende de sí misma para clasificarse como segunda, pero no podrá despistarse frente a Kosovo, con la que se enfrentará este jueves y a la que tiene a solo un punto de distancia. Las eliminadas, con solo tres puntos, son Montenegro y Bulgaria.

PJ PG PE PP GF GC DG P Inglaterra 6 5 0 1 26 6 20 15 República Checa 6 4 0 2 11 9 2 12 Kosovo 6 3 2 1 12 10 2 11 Montenegro 7 0 3 4 3 15 -12 3 Bulgaria 7 0 3 4 5 17 -12 3

Grupo B

En el grupo B ya está clasificada Ucrania, la gran revelación de la fase previa. Solo ha concedido un empate ante Portugal y ya tiene asegurada la primera plaza. Portugal, la campeona de la última edición celebrada en Francia, tendrá que ganar a los dos equipos más flojos del cuadro si no quiere sustos con Serbia. Cristiano Ronaldo liderará a los lusos, que no podrán contar con su esperanza para el futuro: Joao Félix.

Portugal ha dejado muchas dudas en esta fase de grupos de cara a la próxima Eurocopa. La vigente campeona también de la Nations League deberá madurar más su equipo si quiere volver a tener un papel destacado en la cita continental. Luxemburgo y Lituania están ya eliminadas.

PJ PG PE PP GF GC DG P Ucrania 7 6 1 0 15 2 13 19 Portugal 6 3 2 1 14 6 8 11 Serbia 6 3 1 2 12 13 -1 10 Luxemburgo 6 1 1 4 5 11 -6 4 Lituania 7 0 1 6 5 19 -14 1

Grupo C

El grupo de la muerte. Holanda y Alemania están empatadas a puntos y tienen a tres de distancia a Irlanda del Norte, que todavía apura sus esperanzas. La selección británica debería dar una mayúscula campanada para estar en la cita, ya que tendría que ganar en los dos duelos que les queda a dos de los conjuntos más fuertes del continente. Bielorrusia, con cuatro puntos, y Estonia, con uno, están ya sentenciadas.

La lucha estará por el primer puesto. Holanda, que se perdió la última Eurocopa, se ha renovado con los De Jong, De Ligt o Van de Beek y será una de las rivales a batir en la cita. También Alemania, la cual tiene la espina clavada de las pasadas ediciones, llega liderada por los Kroos y Reus y empujada por la sangre nueva de Havertz o Brandt.

PJ PG PE PP GF GC DG P Holanda 6 5 0 1 19 7 12 15 Alemania 6 5 0 1 20 6 14 15 Irlanda del Norte 6 4 0 2 8 7 1 12 Bielorrusia 7 1 1 5 4 12 -8 4 Estonia 7 0 1 6 2 21 -19 1

Grupo D

El grupo D, carente de grandes selecciones, está muy abierto. La República de Irlanda, Dinamarca y Suiza tienen opciones de clasificarse. Los daneses y los helvéticos cuentan con un partido menos que la selección líder, que no pueden fallar en Dublín contra la selección de Eriksen y Dolberg. Los suizos, que se medirán a Georgia y Gibraltar, ya eliminados con ocho y cero puntos respectivamente, es la selección que tiene más a favor su clasificación para la Eurocopa, pese a tener un punto menos.

PJ PG PE PP GF GC DG P Irlanda 7 3 3 1 6 4 2 12 Dinamarca 6 3 3 0 16 5 11 12 Suiza 6 3 2 1 12 5 7 11 Georgia 7 2 2 3 7 10 -3 8 Gibraltar 6 0 0 6 2 19 -17 0

Grupo E

Croacia es la protagonista del grupo E, el más disputado de todos. La selección de Luka Modric, finalista del pasado Mundial, no podrá contar con Rakitic por una lesión en el tendón de Aquiles, pero tiene el pase a la Eurocopa en su mano. Le vale con ganar o empatar ante Eslovaquia para tener asegurado el billete. Si pierde se meterá en un verdadero problema ya que una victoria de la selección liderada por Hamsik ante Azerbaiyán les dejaría fuera al tener un partido más.

También aspiran al pase otras dos selecciones: Hungría, que marcha segunda con 12 puntos y los mismos partidos que Croacia, y Gales, con solo 8 puntos pero un partido menos. Los dragones contarán con el importante 'refuerzo' de Bale para lograr su difícil objetivo. Tienen que ganar sus dos partidos (ante Azerbaiyán y Hungría) y esperar un pinchazo de Eslovaquia.

PJ PG PE PP GF GC DG P Croacia 7 4 2 1 14 6 8 14 Hungría 7 4 0 3 8 9 -1 12 Eslovaquia 6 3 1 2 10 8 2 10 Gales 6 2 2 2 6 6 0 8 Azerbaiyán 6 0 1 5 5 14 -9 1

Grupo F

El grupo F, que ya tiene a España clasificada desde el último parón, enfrentará a Suecia, Rumanía e incluso Noruega por el único billete disponible. Al ser seis equipos, todos han jugado los mismos partidos. Noruega, aunque marcha cuarta con 11 puntos, se medirá a las dos selecciones más flojas y ya eliminadas: Islas Feroe y Malta. La selección nórdica, liderada por Odegaard y Haland, sabe que solo una carambola le metería en la Eurocopa.

El choque directo entre Suecia y Rumanía lo puede decidir todo, pero si los de Cosmin Contra no ganan, deberán ganar a España en el segundo partido y esperar un pinchazo de los suecos ante la floja Islas Feroe. Parón tranquilo para Robert Moreno que deberá seguir configurando su equipo para llegar con fuerza a la cita continental.

PJ PG PE PP GF GC DG P España 8 6 2 0 19 5 14 20 Suecia 8 4 3 1 18 9 9 15 Rumanía 8 4 2 2 17 8 9 14 Noruega 8 2 5 1 13 10 3 11 Islas Feroe 8 1 0 7 4 23 -19 3 Malta 8 1 0 7 2 18 -16 3

Grupo G

Polonia, con Lewandowski a la cabeza, tiene los deberes hechos en el grupo G. Y Austria está a un paso de lograrlo también. Un punto para los de Alaba y cía ante Macedonia les valdrá para obtener el billete. Muy pocas opciones para Macedonia, Eslovenia e Israel, que están empatadas las tres a once puntos. Letonia, con cero puntos, está ya eliminada.

PJ PG PE PP GF GC DG P Polonia 8 6 1 1 13 2 11 19 Austria 8 5 1 2 17 7 10 16 Macedonia del Norte 8 3 2 3 10 11 -1 11 Eslovenia 8 3 2 3 13 8 5 11 Israel 8 3 2 3 15 15 0 11 Letonia 8 0 0 8 2 27 -25 0

Grupo H

Francia, la gran favorita al título tras ganar el último Mundial, todavía no tiene certificado el pase. No debería ser un problema teniendo a Mbappé y Griezmann y midiéndose este jueves a Moldavia, la colista del grupo. Comparte liderato con Turquía, que jugará con Islandia. El cuadro del norte de Europa, revelación de la pasada Eurocopa, tiene muy complicado pasar ya que si no consigue vencer a los turcos estará fuera.

Albania, Andorra y Moldavia ya están sin opciones y serán meras espectadores de la presumible lucha de Francia y Turquía por el liderato. Los de Deschamps necesitan sumar en estos dos partidos algún punto más que los otomanos pata pasar como primeros a la fase final.

PJ PG PE PP GF GC DG P Turquía 8 6 1 1 16 3 13 19 Francia 8 6 1 1 21 5 16 19 Islandia 8 5 0 3 12 10 2 15 Albania 8 4 0 4 14 10 4 12 Andorra 8 1 0 7 1 16 -15 3 Moldavia 8 1 0 7 2 22 -20 3

Grupo I

El grupo I es el único de toda la fase de clasificación que ya tiene decididos los dos cupos que dan acceso a la Eurocopa 2020. Bélgica ha presentado su candidatura al título con una impecable fase en la que lleva pleno de victorias y solo ha encajado un gol. Los de Roberto Martínez van como un tiro a pelear por la que sería su primera Eurocopa.

La otra clasificada es Rusia, con 21 puntos, que viene de ser la anfitriona del pasado Mundial en el que fue la verdugo de la selección española. Poco han tenido que hacer, más que luchar entre ellos, Chipre, Escocia, Kazajistán y San Marino.

PJ PG PE PP GF GC DG P Bélgica 8 8 0 0 30 1 29 24 Rusia 8 7 0 1 27 4 23 21 Chipre 8 3 1 4 13 12 1 10 Escocia 8 3 0 5 11 17 -6 9 Kazajistán 8 2 1 5 9 13 -4 7 San Marino 8 0 0 8 0 43 -43 0

Grupo J

En el último grupo se encuentra la otra selección con pleno de victorias: Italia. La selección transalpina llega fuerte a la fase final de la Eurocopa tras ser la ausencia más destacada del pasado Mundial. Renovada bajo la tutela de Roberto Mancini, los azurri son otra de la selecciones más potentes de cara a la cita y uno de los rivales a evitar en el sorteo del 30 de noviembre.

La que será la segunda clasificada del grupo, salvo catástrofe, será Finlandia. Con ganar a la floja Liechtenstein le valdría para jugar por primera vez en su historia una fase final de la Eurocopa y convertirse en la selección nº 34 en disputar la competición. Armenia y Bosnia esperan un milagro y Grecia está eliminada junto a Liechtenstein.

PJ PG PE PP GF GC DG P Italia 8 8 0 0 25 3 22 24 Finlandia 8 5 0 3 12 8 4 15 Armenia 8 3 1 4 13 15 -2 10 Bosnia y Herzegovina 8 3 1 4 17 14 3 10 Grecia 8 2 2 4 9 13 -4 8 Liechtenstein 8 0 2 6 2 25 -23 2

