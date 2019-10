Ibrahimovic es eterno: las polémicas y el futuro abierto del 'Dios' sueco

Vida y obra de Zlatan Ibrahimovic. Esto se podría llamar así ya que se habla de un futbolista de 38 años que a lo largo de su trayectoria ha sido protagonista de múltiples polémicas, de numerosos cambios de equipo y de goles que quedarán para la historia por su belleza estética. Si por algo se caracteriza el delantero es por un físico imponente, mide 1,95, y por un carácter igual de potente.

El pasar desapercibido no va con él. Allá por donde pasa deja huella, ya sea por jugadas antológicas o por declaraciones que no tardan en recorrer todo el globo. "Me gusta cuando me llaman Dios". "Me quedo... si sustituyen la Torre Eiffel por una estatua mía". "Si hubiese llegado a la MLS diez años antes, ahora sería presidente de Estados Unidos". Estas son solo algunas de sus declaraciones más controvertidas.

No todo son polémicas ajenas a lo que pasa dentro del terreno de juego. Ibrahimovic tiene una trayectoria envidiable, con algunos de los títulos más importantes a nivel de clubes -aunque con una 'espinita', nunca ha ganado la Champions League-. Un futbolista único que aún le queda cuerda para rato y es que el gigante sueco 'amenaza' con regresar al fútbol europeo.

Ibrahimovic celebra un gol con LA Galaxy. Foto: Twitter (@Ibra_official)

El Ibra más personal

El 3 de octubre de 1981 venía al mundo Zlatan Ibrahimovic en Malmö (Suecia). Su historia comienza con una mezcla de culturas. Su padre, Šefik Ibrahimovic, es bosnio musulmán; mientras que su madre, Jurka Gravic, es católica croata de ascendencia parcial albanesa. Un cruce étnico religioso de dos migrantes que llegaron al país del norte de Europa en busca de una vida mejor.

Esta historia podría haber sido muy diferente, y quizá nunca contada, de haber decidido dejar el fútbol por un trabajo en los muelles de Malmö cuando tan solo tenía 15 años. Pero su entonces mánager le convenció para continuar enfocado en el balompié. El resto forma parte ya de la leyenda.

De Europa a Estados Unidos

Ibahimovic comenzó en el mundo del fútbol a muy tierna edad, pero no fue hasta el 1996 cuando entró a formar parte del Juvenil del Malmö. Tres años más tarde formaba parte del primer equipo. Su progresión era tal que se le comenzó a incluir, por aquel entonces, en las listas de fútbolistas jóvenes más prometedores. Fue así como llamó la atención de Wenger, quien intentó reclutar a Zlatan para su Arsenal cuando era prácticamente un desconocido.

Sin embargo, otra oferta llamó la atención del joven Ibra. Leo Beenhakker, que en aquella época era el director técnico del Ajax de Ámsterdam, le trasladó que estaban interesados en él. Luego del acuerdo entre clubes, en el verano de 2001, el delantero firmó por el conjunto neerlandés a cambio de 7,8 millones de euros. Como un ajacied más y con el '9' a la espalda que le dio Ronald Koeman, comienza su ascensión.

Zlatan Ibrahimovic, en un partido del Ajax de Ámsterdam EFE

En Holanda creció y en Italia se confirmó. En el 2004 cambió el Ajax por la Juventus de Turín, un traspaso que se cifró en 19 millones de euros. Otro histórico del Viejo Continente. Allí coincidió con Fabio Capello, un técnico de carácter al que respeta y admira y que le llegó a comparar en su día con Marco van Basten. Pero esta etapa en la Vecchia Signora quedaría empañada por el famoso Calciopoli -o Moggigate-. Un escándalo de corrupción en el fútbol italiano que acabó con la Juve descendiendo a la Serie B.

Pese a los intentos de los bianconeri de retener a sus grandes estrellas, muchos de ellos decidieron emprender una nueva etapa. Al igual que Buffon se quedó, Ibrahimovic decidió cambiar de aires. Pero no se fue muy lejos, ya que de Turín fue a Milán. El Inter desembolsó, en 2006, 24,8 millones por el sueco. Máximo goleador de la Serie A, mejor jugador del campeonato, también mejor futbolista extranjero... El delantero estaba de dulce, pero algo le faltaba: la Champions League. Por ello decidió unirse al Barcelona de Guardiola en el 2009.

En total la operación parar hacerse con los servicios de Zlatan le supuso al Barça unos 71 millones de euros, el traspaso más caro de la historia del conjunto blaugrana hasta ese momento. Pero su etapa en la Ciudad Condal estuvo más ligada a los enfrentamientos con su entrenador que al fútbol y esto desencadenó un nuevo capítulo en su carrera, ya que en 2010 primero fue cedido a Milan y después acabó siendo jugador rossonero a todos los efectos.

Ibrahimovic, en un partido del Milan Reuters

Allí permaneció hasta el 2012, volviéndose a proclamar Capocannoniere de la liga por segunda vez. De Milán a París y del PSG al Manchester United. En el coloso francés se hizo con honor de ser el máximo goleador histórico del club tras cuatro temporadas jugando en el Parque de los Príncipes. En el conjunto inglés tuvo una suerte dispar ya que las lesiones lastraron parte de su rendimiento. Fiel a sus principios, llegó a negarse a cobrar mientras estuviese de baja. Un futbolista diferente hasta en este sentido. Pero que decidió cruzar el Atlántico para reinar en la MLS.

Ibra vs. Guardiola

Un fuerte carácter trae muchas veces consigo tener sus más y sus menos con personas temperamentales. Eso le ocurrió a Ibrahimovic con Pep Guardiola. Su relación hizo correr ríos de tinta en su día y aún hoy no es raro ver al futbolista poniendo los puntos sobre las íes al que fuera su entrenador. En 2013, habló en Der Spiegel cuando jugaba en el Paris Saint-Germain y definió al de Sampedor como un "cobarde".

"Guardiola es un técnico fantástico. Pero, ¿como persona? Es un cobarde. No es un hombre", dijo el futbolista. "Quien me compra, compra un Ferrari. Y quien tiene un Ferrari carga gasolina super, va por autopista y a máxima velocidad. Guardiola cargó diesel y dio un paseo por el campo. Debió haber comprado un Fiat", señaló para después piropear a José Mourinho: "Por Mourinho habría muerto. Es fantástico. Muy inteligente, un motivador increíble".

Ibrahimovic y Guardiola, en el Barcelona Reuters

Ibrahimovic ha demostrado que ni olvida ni perdona. Este mismo 2019, concedió una entrevista en La Gazzetta dello Sport donde volvió a señalar a Guardiola. "Nunca tuvimos una confrontación, sólo por su culpa. Y cuando nos enfrentamos él se escondía de mí. Esperaba que pasara yo antes de salir del vestuario. Como técnico es un fenómeno, pero como hombre...", comentó el sueco. Para redondear dejó bien claro quién es el mejor: "Mourinho sigue siendo The Special One".

Futuro abierto

Este mes de diciembre vence el contrato que une a Zlatan Ibrahimovic con Los Angeles Galaxy, al que llegó en el 2018. 58 partidos después ya acumula 53 goles y 15 asistencias. Unos números que confirman que el delantero es uno de los mejores del mundo. Uno de los grandes que se queda libre justo antes del mercado de invierno de Europa y son muchos los clubes que podrían abrir sus puertas de par en par para la llegada del 'León'.

Si hay un equipo que suena cada vez con más fuerza para acoger a Ibra, ese es el Nápoles. Los de Carlo Ancelotti ya le han dedicado varios guiños al jugador nórdico e incluso el propio De Laurentiis dijo que estaría encantado de contar con él. Zlatan también se ha dejado querer por la escuadra azzurra: "Después de ver el documental sobre Maradona, me gustaría tener una experiencia en el Nápoles. Tal vez replicar lo que Diego logró. Conmigo, San Paolo siempre estaría lleno y Ancelotti es un gran entrenador".

Zlatan Ibrahimovic, en un partido de Los Angeles Galaxy Reuters

El futbolista de los más de 500 goles, algunos firmados a base de espectaculares acrobacias gracias a su amplio conocimiento de las artes marciales, también ha sido vinculado con otros equipos europeos como la Fiorentina o el Manchester United. Fue el propio Ibrahimovic el que lanzó un mensaje con destino el Teatro de los Sueños: "Si el United me necesita, aquí estoy". Algo a lo que Soljskaer respondió igual de contundente: "Si Zlatan habla en serio, hablaría con él".

Y de Europa... a Sudamérica. Una de las alternativas que puede tener Ibrahimovic sobre la mesa es la de jugar en Argentina, en Boca Juniors. Una liga que nunca ha disputado y que podría poner el broche de oro a su carrera, ya que los xeneize son uno de los clubes de fútbol más importantes a nivel mundial. Su director deportivo, Jorge Anró, lo dejó claro hace unas semanas: "Es cierto que Ibrahimovic quiere jugar en Boca Juniors". La cuenta atrás ha comenzado, pero Zlatan demuestra que a sus 38 años aún le queda cuerda para rato. Es eterno. Es simplemente Ibra o como a él le gusta que le llamen 'Dios'.

[Más información: Maldini quiere a Ibra para su banquillo: "Su vuelta al Milán es un sueño"]