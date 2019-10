Iniesta: "Messi es el número uno desde que empezó a jugar al fútbol "

Andrés Iniesta habló para los micrófonos de TyC Sports sobre la situación de su exequipo, el Barcelona, y qué le parece Gallardo, técnico de moda a nivel internacional y que ha sonado como posible entrenador que se sentará en el banquillo del equipo catalán en próximas temporadas.

Sobre la posibilidad de cambio en el puesto de entrenador, Iniesta quiso ser claro: "En un club como Barcelona suele pasar que se comentan nombres de entrenadores. En el caso de Gallardo, que está haciendo un trabajo sensacional o Xavi que está empezando, claro que algún día podrían dirigirlo".

El jugador afirma que no ha podido observar mucho al equipo argentino, pero lo poco que ha observado le ha convencido del buen juego: "He visto poco de River, no es fácil por los horarios y la diferencia. Solamente observo momentos destacados de la liga de Argentina o de la Copa Libertadores, pude estar en la final que se jugó en Madrid, aunque todo muy breve".

Messi, el mejor de siempre

Solo pudo tener palabras de elogio para su compañero en tantas temporadas, Leo Messi. El manchego quiso destacar la trayectoria del futbolista argentino: "Messi es el número uno desde el día que empezó en el fútbol profesional. Su regularidad es única, todavía hoy en la incidencia del juego es fuerte y no hay otro como él".

Iniesta, en el Vissel Kobe Reuters

El Barça sigue a buen nivel

El exblaugrana no duda de su antiguo equipo. Sabe que, aun habiendo empezado la temporada con resultados irregulares, terminarán peleando por todo: "Yo lo veo bien, no sé si soy objetivo porque yo al Barcelona, después de tanto tiempo, de conocer cómo se quieren hacer las cosas y cómo se quiere jugar para llegar a los objetivos, al equipo lo sigo viendo diferente al resto".

¿Entrenador en un futuro?

Él sigue siendo feliz en el campo, pero no descarta la vuelta al fútbol, pero como entrenador: "Me gustaría que me durase muchísimo tiempo la ilusión de seguir jugando al fútbol. No hay mayor ilusión que salir a un campo y entrenar cada día con ganas y alegría. Ojalá se alargue en el tiempo. El tiempo corre en mi contra, pero ojalá sea así. Vamos a ver hasta dónde llego".

Con el paso de los años, comienza a pensar en su futuro, y la idea de los banquillos parece animarle. "Hace tiempo ni lo pensaba. Es cierto que en un tiempo no muy lejano todo eso puede tomar mucha más fuerza", declaraba el jugador.

[Más información: Messi: "No cambio toda mi carrera por ser campeón del mundo con Argentina"]