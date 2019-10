Messi: "No cambio toda mi carrera por ser campeón del mundo con Argentina"

Si por algo se ha podido criticar a Messi en el plano colectivo es por no haber ganado un título internacional. El jugador argentino ha perdido las tres finales que ha jugado, y tiene como misión pendiente el Mundial, algo por lo que "no cambiaría su carrera". La entrevista ha sido para TyC Sports.

En ella, ha hablado sobre uno de los grandes borrones de su carrera: el Mundial. El argentino sorprendió a todos con sus declaraciones, donde afirma no tener nada pendiente: "Creo que no cambiaría nada de lo que tuve en mi carrera por serlo".

No por ello dejó de ser sincero, ya que informó de sus ganas de haber conseguido dicho trofeo y, curiosamente, lo hizo en pasado. "Me hubiese encantado ser campeón del mundo", declaró el astro argentino.

Messi contra el Sevilla Reuters

El jugador del Barça no se arrepiente de todo lo que ha conseguido en su carrera, afirmando que la vida ha sido así y no ha podido cambiar nada. "Esto es lo que me tocó, lo que Dios me dio. Por algo es", reportaba el cinco veces Balón de Oro.

El argentino sigue con posibilidades de conseguir el título, aunque la próxima fecha parece algo lejano. La oportunidad más clara fue el subcampeonato que consiguieron en 2014 frente a Alemania en un partido que llegó a la prórroga y los teutones se lo llevaron por la mínima (1-0).

