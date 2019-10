El Alavés se hace fuerte en casa y no da opción al Celta de Vigo

El Alavés consigue su segunda victoria consecutiva en Mendizorroza tras superar al Celta por 2-0. El Celta se adelantaba en el marcador pero el VAR anuló el gol de Santi Mina. En la segunda parte el Alavés fue mejor y, primero a través de Lisandro Magallán y después gracias a un gol de Lucas Pérez, se impuso con claridad. [Narración y estadísticas: Alavés 2-0 Celta]

Los babazorros volvieron a mostrarse sólidos y reconocibles en un partido en el que pusieron más ganas, corazón y físico que su rival vigués, que no logró superar la presión de los vascos y entra en puestos de descenso.



Fue un choque mediatizado por la intervención del VAR en la primera mitad, que anuló un gol al Celta por fuera de juego y un penalti señalado a favor a un Alavés que se pudo ir con ventaja al descanso, pero Joselu Mato estrelló un remate en el larguero.



La primera ocasión clara llegó en el minuto 4 para un Alavés que entró mejor en el partido y que estuvo a punto de adelantarse con un testarazo de Joselu Mato que entró con todo en un saque de esquina pero su remate fue muy centrado y lo atrapó Rubén Blanco, bien colocado.



Los albiazules intentaron llevar la voz cantante, pero una pérdida de balón en el centro del campo provocó un contragolpe veloz de los celtiñas que culminó con un gol de Santi Mina que celebraron los vigueses durante unos minutos, hasta que el VAR, tras un largo análisis, anuló por fuera de juega del delantero.



Fue un arranque con mucho ritmo e intensidad por parte de ambos equipos que buscaron un fútbol directo por bandas.



En el minuto 28, Iago Aspas tuvo una gran oportunidad para deshacer el empate a cero al plantarse en el área con el balón, pero el argentino Lisandro Magallán estuvo muy acertado para arrebatarle el balón antes del remate del delantero celeste.



Fue un duelo de ida y vuelta y tras un error defensivo de Hugo Mallo en el minuto 33, Luis Rioja entró en el área para dar un pase de la muerte a Joselu Mato, pero el larguero evitó el primer tanto cuando el delantero gallego remató a placer.



Posteriormente, en el 34, el VAR volvió a intervenir para revisar un penalti señalado por el colegiado González González, que interpretó una mano de Rafinha dentro del área tras un córner.



El árbitro castellano-leonés tuvo que consultar el monitor para revisar la jugada y cambió la decisión que había tomado.



Antes de finalizar una primera mitad llena de incidencias, Santi Mina tuvo tiempo para intentar el primer gol de la mañana con un remate de cabeza en el tiempo de descuento que se fue por encima del travesaño de Fernando Pacheco, que apenas tuvo trabajo en la primera parte.



El primer aviso del segundo acto lo dieron los locales con una internada de Lucas Pérez que no acertó a culminar Aleix Vidal y seguidamente fue el celtiña Okay el que estuvo a punto de colar un despeje en su propia portería.



En el minuto 50, ese mismo saque de esquina lanzado por Lucas Pérez, llegó el tanto Lisandro Magallán con un potente remate de cabeza que se coló en la meta gallega y premió la actividad que tuvo el Alavés en la reanudación.



La renta se pudo ampliar en las jugadas posteriores, pero Joselu Mato volvió a perdonar al cruzar demasiado un disparo que completó un gran contraataque del equipo vitoriano que acumuló muchos hombres en el área rival, pero no encontró recompensa.



Fue un momento en el que el Celta estuvo contra las cuerdas y no encontraba el antídoto para frenar a un desbocado y serio Alavés que no dejó de presionar la salida de balón de los celestes.



Los de Asier Garitano llevaron el peligro en las jugadas a balón parado y así ocurrió en el minuto 65, cuando Víctor Laguardia remató un balón después de varios rechaces de cabeza en el área gallega, pero se encontró con Rubén Blanco que evitó el gol del zaguero maño.



Fue el Celta el que intentó hacerse con el control del esférico con el paso de los minutos y se fue aproximando a los dominios de Fernando Pacheco que tuvo que intervenir con un gran estirada para despejar un disparo de Denis Suárez.



Pero en el minuto 81 Lucas Pérez sentenció un partido al rematar con un potente disparo un buen pase de Aleix Vidal que recuperó un balón de oro en campo rival.



El Celta intentó recortar distancias pero el encuentro concluyó con un 2-0 para los alaveses.

Alavés 2-0 Celta



Alavés: Pacheco; Aguirregabiria, Magallán, Laguardia, Duarte; Vidal, Wakaso, Manu García, Rioja (Pons, 71'); Lucas Pérez, Joselu (Burke, 78').



Celta: Rubén Blanco; Hugo Mallo (David Costas, 45+2'), Aidoo, Jorge Sáenz, Juncá (Pione Sisto, 78'); Rafinha, Lobotka, Okay (Brais, 59'), Denis Suárez; Aspas y Mina.



Goles: 1-0, 50' Magallán; 2-0 81' Lucas Pérez.



Árbitro: González González (Comité castellano-leonés). Amonestó a los locales a Wakaso (32'), Duarte (38'), Manu García (45+3'), Magallan (90') y Lucas Pérez (93') y a los visitantes Juncá (26').



Incidencias: Encuentro correspondiente a la novena jornada disputado en el estadio de Mendizorroza de Vitoria ante 16.584 espectadores