Özil carga contra el Arsenal: "Aunque no juegue, si no jugamos bien, siempre es mi culpa"

Mesut Özil no está pasando por su mejor momento en el Arsenal. El cruce de mensajes con Unai Emery se une a los posibles rumores de salida del club inglés. Por el momento, el alemán ha disputado dos partidos desde que dio comienzo la temporada y el entrenador ha justificado su ausencia porque "otros se merecen más estar en el equipo".

El futbolista ha tomado la palabra en una entrevista a The Athletic y ha cargado contra el equipo: "Si no hacemos un buen partido, siempre es mi culpa. Pero, si eso es cierto, ¿cómo se explican algunos malos resultados en partidos en los que yo no he jugado?".

Además, confesó que sabe que la gente espera que ofrezca más de él y que "marque la diferencia". No obstante, Özil señaló que no es "tan sencillo" ya que "no es el único jugador del equipo" y, a veces, "simplemente el rival es mejor".

Özil, jugador del Arsenal. REUTERS

El extremo derecho lleva seis años vistiendo la elástica del Arsenal, desde 2013, y renovó con el club hasta 2021: "No quería firmar solo uno o dos años, sino unir mi futuro al Arsenal y que el club quisiera lo mismo para mí. No puedes irte solo porque sean malos tiempos, estaré aquí hasta 2021".

Por último, reconoció que Wenger fue "un factor decisivo" para que fichara. "Pero incluso cuando Arsène anunció que lo dejaba, yo quería quedarme aquí, amo jugar para el Arsenal", concluyó.

