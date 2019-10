El calvario de Renan Lodi en Madrid: "Le decía a mi novia que no aguantaba más"

Renan Lodi se ha convertido en una de las revelaciones de La Liga. Tras mucho esfuerzo, el brasileño ha conseguido su gran objetivo y ha sido convocado por primera vez con la selección absoluta. El camino hasta este logro no ha sido fácil para el lateral izquierdo del Atlético de Madrid que incluso se llegó a plantear regresar a su país.

El futbolista ya tuvo la oportunidad de acudir con la Sub23 pero el club no le permitió que viajara. "Después de un entrenamiento Simeone me preguntó cómo me sentía. Le dije que estaba triste porque mi sueño era ir a la selección brasileña. Entonces él me dijo que trabajaríamos para ir con la principal", manifestó en una entrevista a Globoesporte.com.

Además, consideró que "era la segunda vez que no podía ir con la selección (primero fue en el Athletico Paranaense) y fue al inicio de mi adaptación a Madrid". "Se juntó todo: la nostalgia de mi familia, de mis amigos... Estábamos viviendo solo mi novia y yo aquí y hay días que es difícil. Yo tengo 21 años y mi novia tiene 20. Hay veces que sentimos esas cosas. Abrí mi corazón a Simeone", agregó.

También confesó que le dijo todo lo que estaba sintiendo y que quería acudir con su selección "de cualquier forma". "Le dije todo lo que estaba sintiendo y que quería ir de cualquier forma. No me dejaron, pero yo lo entendí y continué trabajando. Y gracias a Dios ha llegado esta oportunidad ahora", apuntó.

Después de aterrizar en Madrid, Lodi tenía las expectativas de no jugar pero ha reconocido que fue "todo lo contrario" y que empezó jugando "9, 10, 11 partidos seguidos...". "Cambió completamente mi cabeza. Todo ha sido muy rápido y ahora llega la selección también. Estoy pasando por el mejor momento de mi vida", afirmó.

Una primera semana muy complicada en Madrid

Por último, habló sobre su expulsión contra el Getafe: "Estaba nervioso en el calentamiento. Después cuando empezó el partido y fue todo normal. Hubo una falta en la que hice falta y vi la amarilla. Pasaron unos minutos y hubo una disputa aérea. Mi mano toca en la cara del jugador pero todo el mundo vio que no era para para ser expulsado".

"Como habían expulsado a un jugador del Getafe, dijeron que era para compensar. Nadie lo entendió en el estadio y en el vestuario tampoco. Pero todo eso ya pasó. Fue difícil. Esa primera semana fue bastante complicada. Le decía a mi novia: 'Rafaela, vámonos a Brasil, no aguanto más. Vámonos a casa'", concluyó.

