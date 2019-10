Lautaro, compañero de Messi en la selección: "Cristiano es como él"

Este domingo se celebrará el derbi de Italia. Inter de Milán y Juventus se verán las caras en un importante duelo que determinará el líder de la Serie A. Lautaro Martínez, delantero que está atrayendo las miradas en este inicio de temporada, analizó el choque en una entrevista a Sky Sport.

El argentino, compañero de selección de Lionel Messi, le comparó con Cristiano Ronaldo: "Todos conocemos a Cristiano, es un campeón como Messi, puede romper el equilibrio en cualquier momento".

No obstante, no quiso centrarse únicamente en el astro portugués, sino en toda la plantilla: "Tienen muchos jugadores de alto nivel. No tendremos que prestarle atención sólo a Cristiano Ronaldo. Será un partido difícil, así como fue el partido contra el Barcelona".

Cristiano Ronaldo, en un partido de la Juventus de Turín. Foto: Twitter (@Cristiano)

Además, habló sobre su relación con Antonio Conte: "Tan pronto llegó, Conte me llamó y me dijo que era parte de su proyecto. Con él me siento bien. De nosotros exige trabajo duro, seriedad e intensidad en el entrenamiento. Con respecto al año pasado trajo al equipo una mentalidad diferente".

La pasada campaña aterrizó en el Inter de Milán desde el Racing Club. Lautaro Martínez tuvo que adaptarse en el Calcio y su selección le sirvió de gran ayuda: "El año pasado tenía la necesidad de adaptarme. Esperaba jugar más, pero por varias razones no fue posible. Tener buenas actuaciones con la selección Argentina me ayudó".

