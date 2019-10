El insólito encuentro entre Mourinho y el jeque del Almería: "Aquí soy 'The Special Two'"

Turki Al-Sheikh, el nuevo propietario del Almería, sigue empapándose de fútbol para hacer de su proyecto uno cargado de ilusión y con futuro. Por ello, el que también es Ministro de Entretenimiento en Arabia Saudí y asesor de la corte, sigue reuniéndose con nombres prestigiosos de los banquillos españoles y ahora europeos.

El magnate saudí está llevando a cabo tertulias futbolísticas con entrenadores actualmente sin equipo a los que invita a Raid para debatir. Estos técnicos muestran su punto de vista a Al-Skeikh sobre su Almería y le enseñan su metodología de trabajo como técnicos.

La lista de invitados va desde Pablo Machín hasta Quique Setién, pasando por otros entrenadores españoles como Julio Velázquez, Abelardo o Aitor Karanka. Además, también ha tenido encuentros con técnicos extranjeros como Ángel Cappa o Zdenek Zeman. Eso sí, hasta ahora no había charlado con un entrenador con el palmarés del último: José Mourinho.

El jeque del Almería junto a Quique Setién, Aitor Karanka, Jon Pascua

Su relación con Pedro Emanuel

El portugués, que está sin trabajo y cuyo nombre ya ha sido relacionado como sustituto de Zidane en el Madrid, acudió a la llamada de Al-Sheikh y hablaron acerca del Almería y su entrenador, entre otras cosas. Mou conoce bien a Pedro Emanuel, exjugador del Oporto y pupilo del técnico luso en el equipo que ganó una Champions League, una UEFA y dos ligas.

"Aquí en esta casa soy The Special Two. The Special One aquí es Pedro Emanuel (entrenador del Almería). Es tu entrenador y tiene todo mi apoyo. No he hablado mucho con él, pero es una persona fantástica. Lo tuve como jugador y tiene una gran personalidad. Estoy seguro de que conseguiréis vuestros sueños con él", dijo.

