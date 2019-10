Tebas sobre Xavi y Cataluña: "Aquí no hay presos políticos y tenemos más libertad que en Catar"

Javier Tebas ha acudido a El Transistor de Onda Cero para charlar con José Ramón de la Morena. El presidente de La Liga desde el año 2013, ha comentado la actualidad informativa junto al periodista radiofónico. De la Morena le ha preguntado por las últimas declaraciones de Xavi Hernández, en las que afirmaba que Catar, donde reside actualmente, "no era un país democrático" pero que por otro lado "funciona mejor que España".

Tebas ha comentado que solo podría "llamarle la atención" si Xavi pronunciara esas declaraciones hablando como "embajador de La Liga", pero que si en la entrevista habla desde su "punto de vista personal", no puede decirle nada acerca de lo que piense. A pesar de respetar las declaraciones del catalán, el presidente de La Liga ha querido dejar claro que a él no le parece bien que Xavi Hernández piense eso porque "no es verdad, hay mucha más libertad y muchos más derechos que los que puede haber en Catar", afirmó.

También se le preguntó por la situación de Cataluña actualmente. Al hilo de las declaraciones de Xavi, en las que también afirmaba que "existían presos políticos" y que debía de existir el "derecho a decidir", Tebas ha sido absolutamente tajante sobre los políticos catalanes que actualmente está en prisión: "En España no hay presos políticos, y se equivoca el que lo diga". Considera que lo ve más como un "exfutbolista y embajador de La Liga española" que en cualquier otro ámbito.

Xavi Hernández dirige al Al Sadd Instagram (@xavi)

Xavi Hernández llegó al Catar en el año 2015. Jugó en el Al Sadd hasta el año 2019. En las cuatro campañas que militó en el conjunto catarí, jugó 113 encuentros y anotó 25 tantos. Desde septiembre de este año, es técnico del equipo.

