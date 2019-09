El tremendo testimonio de Messi al médico del Barcelona antes de volver a caer lesionado

Messi volvió a la titularidad con el Barcelona tras perderse los cuatro primeros partidos ligueros debido a la lesión que se produjo en la pretemporada en el sóleo de su pierna izquierda que le privó de la gira por EEUU con el equipo entrenado por Ernesto Valverde.

Ante el Dortmund, en el estreno en la Champions League, entró en la segunda parte, algo que ocurrió exactamente igual ante el Granada en la derrota del Barça ante el equipo andaluz. En cambio fue titular este martes en la victoria azulgrana ante el Villarreal con más sufrimiento de lo esperado y sin despejar las dudas.

El gran atractivo del partido era Messi, pero el argentino solo duro 45 minutos tras tener que retirarse lesionado en el descanso, dando entrada a Dembélé que reaparecía de su lesión.

El Golazo de Gol mostró unas imágenes en las que se ve al jugador argentino hablando con Jordi Mesalles mientras recibe un masaje en el muslo izquierdo antes de volver al campo. El pánico se apoderó del Camp Nou al ver como tuvo que retirarse a la banda, para acabar marchándose lesionado en el descanso. "No me puedo romper, no me puedo romper", le dijo Messi a uno de los fisioterapias del equipo azulgrana mientras era atendido fuera del terreno de juego.

También se pudo apreciar la conversación entre el argentino y el médico Xavi Yanguas, cuando esté le dice que si piden el cambio: "Dale, dale". Acto seguido Dembélé se puso a calentar. Habrá que ver el alcance de la lesión de Messi, pero parece que este fin de semana no estaré en Madrid para jugar ante el Getafe.

[Más información: Messi enciende las alarmas: cambiado por unas molestias en el Barcelona - Villarreal]