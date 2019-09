Messi enciende las alarmas: cambiado por unas molestias en el Barcelona - Villarreal

El Camp Nou abría sus puertas para un nuevo partido liguero y también para recibir con honores al The Best 2019. Messi repetía en el once titular después de reaparecer tan solo hace una semana en la Champions League. Sin embargo, poco duró la fiesta en el feudo blaugrana.

Lionel Messi se fue al suelo a la media hora del encuentro ente el Barcelona y el Villarreal. El silencio se hizo presa de la grada, ya que sin el argentino las cosas no han ido demasiado bien para el conjunto culé. El futbolista salió del campo para ser atendido por los servicios médicos y después regresar al verde para continuar estando presente en el partido.