El sutil dardo de Celades al VAR: "Esperemos que la próxima vez vaya un poco mejor"

El entrenador del Valencia, Albert Celades, se mostró partidario del VAR y dijo que deben pasar página del penalti no señalado el miércoles a Marc Cucurella, jugador del Getafe, en el tramo final del choque que les enfrentó.

"Ahora que la ha visto todo el mundo, no hace falta comentarla", indicó Celades, quien reconoció que "no es fácil de entender (que no lo señalaran) con la tecnología que hay". "Entiendo que la revisarían y que no verían penalti, pero nosotros debemos centrarnos en aquello que podemos controlar", continuó el entrenador del Valencia.

"El VAR ha venido para hacerlo todo más justo y esperemos que la próxima vez vaya un poco mejor", apuntó Celades, quien indicó que se considera un defensor del VAR. Además, descartó este viernes que el cambio de sistema desde su llegada al banquillo del Valencia haya tenido mucha influencia en los resultados del equipo y apuntó que el dibujo "no tiene tanta importancia porque es una manera de colocar a los jugadores".

Celades, técnico del Valencia, en rueda de prensa. EFE

"No veo importante el sistema. En función de los jugadores que pongas, tendrás unos resultados u otros. Creo que el sistema no es tan importante", señaló en una rueda de prensa que fue traducida al lenguaje de signos para dar visibilidad al cercano día de las personas sordas.

Celades no desveló si el equipo seguirá con el paso del 4-4-2 con el que defiende al 4-3-3 con el que ha atacado en los últimos partidos e insistió en la dificultad que tiene medirse al Athletic, al que visitan esta sábado.

"Sabemos que es un campo muy difícil. No es sólo que el Valencia no haya ganado nunca en nuevo San Mames, sino que el Athletic lleva muchos partidos sin perder allí", recordó Celades, quien espera que puedan repetir el triunfo logrado hace unos días en Stamford Bridge ante el Chelsea, al que nunca había ganado a domicilio.

La enfermería del Valencia está llena

El entrenador del Valencia apuntó que cree que no hay ansiedad en la plantilla, sino ganas de ganar. "No lo hemos podido hacer en los últimos partidos y queremos ganar", dijo. También descartó que el cambio de método de trabajo esté detrás de la proliferación de lesiones musculares de los últimos días. "Todos los equipos tienen lesiones. Lo achaco a tener que jugar tantos partidos y tan exigentes", explicó.

Asimismo, admitió que deben mejorar en el trabajo defensivo y en la entrada a los partidos. "El número de goles encajados es una obviedad y está algo condicionado por los cinco que recibimos en Barcelona", explicó Celades.

El técnico explicó que Kevin Gameiro y Geoffrey Kondogbia, cuyas lesiones se concretaron este viernes y serán baja ante el Athletic, "no están descartados para jugar antes del parón".

[Más información en: El Valencia explota contra el VAR: "No sé para qué está"]