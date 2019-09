El Valencia explota contra el VAR: "No sé para qué está"

En un partido totalmente loco, Valencia y Getafe empataron a 3 en el marcador. Dos equipos que se tienen ganas desde la pasada temporada (con la eliminación de Copa del Rey y revuelta de por medio) y que no han podido comenzar de mejor manera este curso. A ello se suma una decisión arbitral que alimentó más la polémica.

El Valencia, con un inicio de curso donde los temas extradeportivos han superado a los resultados en el terreno de juego, buscaba los tres puntos ante un Getafe sólido, que quiere seguir la línea del año pasado. En la recta final de partido (87') el árbitro no señaló un penalti en una clara mano de Cucurella que habría decantado la balanza para el equipo local.

Los jugadores del Valencia, comenzaron a protestar al instante. Tras ello, el árbitro Munuera Montero fue a revisarlo a la pantalla, solicitando el VAR. Con la resolución de que no fue penalti, los jugadores de Celades se sorprendieron de la decisión.

Enfado en el club

Tras el encuentro, el entrenador fue contundente en rueda de prensa, afirmando el enfado de sus jugadores en el vestuario y su desacuerdo con la decisión: "La gente en el vestuario está comentando la imagen y te puedes imaginar cómo están. Imagino que la habrán revisado en el VAR y han decidido que no era".

Valencia-Getafe. Foto: Twitter (@valenciacf)

Maxi Gómez, delantero valencianista, explotó en la zona mixta posterior al partido:"Lo vi de frente. Le da en la mano. No sé para qué esta el VAR. No sé por qué no lo revisó", asegura el uruguayo. "Incluso los jugadores del Getafe me confesaron que era penalti", terminaba de confesar el futbolista de Celades.

[Más información: Gol anulado a Luka Jovic por un justo fuera de juego]