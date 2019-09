"La boñiga decide el ganador": así es 'Caca de la vaca', el concurso de un equipo de fútbol navarro

España es un país de tradiciones y de muchas, muchas, fiestas. La Feria de Abril en Sevilla; San Fermín en Pamplona; Las Fallas en Valencia... pero también de bellas costumbres por cada rincón. Los castells de Cataluña; las meigas -que haberlas, haylas- de Galicia; o el Torneo de la Galleta, que sí existe y se celebra en Aguilar de Campoo... Cada pueblo, por pequeño que sea, tiene su historia. Pero precisamente son los que tienen menos población los que muchas veces tienen que reinventarse y es aquí donde llama la atención lo que ocurre en una localidad de Navarra.

En algunos pueblos españoles se ha convertido en particular costumbre hacer una particular porra. Las cuadrículas de esta se dibujan a tamaño real, se suelta una gallina y dependiendo en que cuadrado defeque, el que haya apostado por ese número, se lleva el dinero. Fácil y sencillo. También es muy común que los clubes de fútbol más humildes utilicen porras, ya tradicionales, para sortear jamones y conseguir algo de dinero.

Uniendo parte de estos especiales sorteos nació en un pueblo navarro una idea que acapara cada vez más la atención de afición y medios. El protagonista de esta peculiar porra es el Club Deportivo Cortés. El proceso, el siguiente. El campo del equipo se divide en 3 600 parcelas de un metro cuadrado cada una de ellas y estas se le otorga un número. El aficionado o persona que quiera puede hacerse con las participaciones a un precio de dos euros.

La primera edición de la "Caca de la vaca" del Club Deportivo Cortés

Después de un partido, anteriormente anunciado, de su equipo de Regional Preferente, se suelta a una vaca por el césped. Es ahí donde comienza el juego. Se espera a que el animal haga sus deposiciones y será el ganador de la porra aquel que tenga el número de la parcela donde lo realice. Si lo hace en varias, se llevará el triunfo donde primero lo haya hecho. ¿Y cuál es el premio? El ganador se lleva a su casa 1 600 euros. Una buena inyección por ser el premiado en el sorteo conocido como 'Caca de la vaca'.

Bases del sorteo

El pasado domingo 22 de septiembre se celebró este sorteo. El Cortes explicó antes las bases para evitar polémicas posteriores: "El punto exacto ganador será el centro de las deposiciones. Si la vaca defeca estando en movimiento y altera a más de una parcela, el premio solo será válido donde haya caído la primera deposición, que lo marcará la persona responsable de la medición nombrada por la organización con la ayuda de un topógrafo".

Sorteo Caca de la Vaca

"Toda aquella persona de cuya actuación se derive condicionar el sorteo o quien intentara manipular el mismo de alguna manera, lanzando objetos, golpeando al animal, accediendo al cuadrado, etc, será excluido por la organización y no podrá optar al premio", añadieron para finalizar avisando que "la organización se reserva el derecho de aplazar el sorteo y anunciar una fecha posterior para su celebración, si estima que concurren circunstancias de fuerza mayor: causas metereológicas, indicaciones de la autoridad competente, insuficiente venta de participaciones, etc".

El afortunado ganador

Tan solo uno podía llevarse los 1 600 euros de premio, divididos en 1 000 en metálico y 600 para un viaje, y ese fue Juan Carlos Aquerreta, quien tenía la parcela ganadora: la número 3 413. No se llegaron a vender todas pero sí que los aficionados del Cortés se quedaron hasta el final del partido de su equipo para poder ver a la vaca en acción.

Los ganadores del sorteo de "La caca de la vaca"

La animación llegó a la grada. La expectación era máxima y aunque solo uno resultó ganador, el resto ya espera próximas ediciones para hacerse con la 'Caca de la vaca'. La iniciativa para celebrar este atípico sorteo fue del técnico y así lo reveló la presidenta del club, Natalia Belio: "La vaca tardó seis minutos en hacer sus necesidades y la parcela en la que cayó el excremento estaba vendida. Fue una propuesta de nuestro entrenador del equipo de Tercera, Javier Serrano, y la gente respondió con mucho interés".

