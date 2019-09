Se parte tibia y peroné y tiene que salir del estadio en taxi

Mario Cuéllar, defensa del Oriente Petrolero, tuvo que abandonar el terreno de juego durante el partido ante el Guabirá de la Copa de Bolivia tras una grave fractura de tibia y peroné. Despué de ello, fue trasladado al hospital en un taxi ante la ausencia de una ambulancia en el estadio.

Un suceso surrealista, algo que no ha gustado para nada a la hinchada del fútbol boliviano, que muestra las carencias económicas ya no solo de la competición, sino que es un hecho que refleja el estado del fútbol profesional en algunos sitios de Sudamérica.

De forma inmediata, al darse cuenta del terrible acontecimiento e imagen, los médicos del club boliviano entraron rápido a atenderlo y llevarlo al hospital en el vehículo médico, pero la sorpresa fue cuando se encontraron que este no estaba operativo y es que el chófer no estaba presente. Todo ello deja mal parada a la copa y competición boliviana, que parece no preocuparse por la salud de sus jugadores.

En taxi

Los integrantes del cuerpo técnico tuvieron que entrar con la camilla con el jugador en el maletero del taxi que llegó al estadio, acompañado por dos médicos de la institución quienes apenas entraban con la puerta de atrás abierta.

Ya en el plano del partido, el equipo perdió 2-1, llevándose el Guabirá la victoria final del encuentro.

