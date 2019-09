La locura de Klopp: "Estaba realmente borracho, me desperté en un camión solo"

En 2011 el Borussia Dortmund se proclamó campeón de la Bundesliga. Una gran hazaña que se celebró por todo lo alto hasta llegar al desfase. Jurgen Klopp, entrenador por aquel entonces del equipo alemán, fue uno de los protagonistas de la noche y quién apareció en peores condiciones al día siguiente.

El alemán ha confesado una serie de anécdotas en el documental Inside Borussia Dortmund de Amazon Prime. "Estaba realmente borracho, algo que pudo notarse en algunas entrevistas. Pero recuerdo una cosa, no estoy seguro de si se lo he dicho antes a alguien. Me desperté en un camión dentro de un garaje. Estaba solo. Lo recuerdo, pero no tengo ni idea de lo que pasó las horas anteriores", desveló.

Tras salir del vehículo, vio a un hombre que era Aki Watzke (CEO del Borussia). "Le silbé y vi que ralentizaba el paso. Éramos las únicas personas en un enorme patio", expresó. Por su parte, Watzke toma la palabra y asegura que Jurgen estaba "acabado" y siempre se divertía con "los más duros de todos".

Jurgen Klopp en el Borussia Dortmund EFE

A continuación, Klopp retoma el relato y proporciona más detalles de la curiosa historia: "Aki detuvo un viejo camión Mercedes en el camino y le dio 200 euros al conductor para que le llevara 'al Italiano'".

"Aki se sienta al frente, yo me recuesto. Intenté seguir durmiendo con mi cabeza hacia un lado, estaba un poco cansado. Pero seguía escuchando 'cluck, cluck, cluck'. ¿Qué está pasando aquí? Pensé que lo había soñado. Pero no. El baúl estaba lleno de pollos", concluyó.

