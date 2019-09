Ben Arfa: "Esto es como una mujer, si no te excita, déjalo ir"

Ben Arfa se ha quedado sin equipo para esta temporada. Al mediocentro no le ha convencido ningún proyecto de cara a la campaña 2019/2020. Según él mismo ha afirmado publicando una storie a través de su perfil de Instagram, porque él no ha querido: "Ninguno de los proyectos que me han ofrecido me atrajo. Esto es como una mujer: si no te excita, déjalo ir". Un comentario cuanto menos desafortunado al comparar un proyecto profesional con la atracción hacia una mujer.

Arfa, de 32 años, ha militado la última temporada en el Rennes, disputando 41 partidos y logrando nueve tantos. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en Francia e Inglaterra: Olympique de Lyon, Olympique de Marsella, New Castle, Hull City, PSG, Niza son los clubs en los que el futbolista ha desarrollado su dilatada carrera.

Publicación de Ben Arfa. Foto (@hatembenarfaofficie)

No es la primera vez que el jugador se ve envuelto en una polémica que nada tiene que ver con su trabajo dentro de los terrenos de juego. Cuando jugaba en El Parque de los Príncipes, tuvo sus desavenencias con el cuerpo técnico del PSG, cuando Unai Emery era el técnico.

