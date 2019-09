Maradona se ofrece a entrenar mientras mejora su salud: "Sería un honor dirigir en Argentina"

Desde que Diego Armando Maradona decidió abandonar el Dorados en pasado mes de junio para centrarse en su salud y operarse de la rodilla y el hombro en su país, los rumores sobre las ofertas de equipos argentinos se han disparado. La última tiene como protagonista el Gimnasia, club que recibió la renuncia de su entrenador, Darío Ortíz, y que está en busca de su próximo sustituto.

No obstante, el argentino ha salido a desmentir estas noticias y lo ha hecho a través de sus redes sociales: "Hola a todos, quiero aclararles que yo no recibí, ni rechacé, ninguna propuesta de equipos argentinos, como andan diciendo. No tuve contacto oficial con ningún club".

Además, quiso informar a sus seguidores de Instagram sobre su estado de salud tras las operaciones: "Estoy bien de salud y por supuesto que sería un honor para mí dirigir en mi país. Siempre me gustaron los desafíos. Le mando un abrazo a todos".

En sus palabras también deja claro su deseo de dirigir a un conjunto, aunque por el momento, no le ha llegado ninguna propuesta, por lo que deberá continuar con su proceso de recuperación.



