Leonardo niega un acuerdo por Neymar y expone sus exigencias al Barcelona

La 'operación Neymar' no está cerrada. Así lo ha confirmado Leonardo, director deportivo del PSG, este viernes tras la victoria del club parisino ante el Metz. El dirigente del conjunto del Parque de los Príncipes habló en zona mixta ante los medios de comunicación y aclaró la situación de las negociaciones con el Barcelona sobre el delantero brasileño.

"Nuestra posición siempre ha sido clara, siempre han sabido lo que queríamos", dijo el director deportivo del PSG que desveló la fecha en la que recibieron la primera oferta culé. "La primera vez que recibimos una propuesta del Barça por Neymar fue el día 27", explicó y advirtió que las posiciones de ambos clubes, por ahora, no están cercanas.

"No ha habido nunca un acuerdo de acuerdo a nuestras condiciones. La negociación no está rota pero no hay acuerdo porque nuestras peticiones no han sido aceptadas. Estamos abiertos a hablar de jugadores pero no hay acuerdo. La posición del PSG y de Neymar siempre ha estado clara: si llegaba una proposición satisfactoria podría marcharse pero no es el caso", terminó de aclarar.

Neymar, en un entrenamiento con el PSG EFE

Dembélé y Rakitic no aceptan irse

El Barcelona trabaja a contrarreloj para cerrar el fichaje de Neymar. Solo quedan 72 horas para que cierre el mercado de fichajes y el club azulgrana no encuentra viabilidad económica para cerrar la operación. El PSG está dispuesto a aceptar que entren jugadores en el traspaso, pero ni Dembélé ni Rakitic estarían dispuestos a servir como cambio de cromos en la operación.

El PSG le abre las puertas a Neymar solo si llega una oferta satisfactoria, que por ahora no es el caso. Leonardo ha confirmado que la única oferta que han recibido hasta este viernes ha sido la del Barcelona. Los culés saben que tienen poco margen de maniobra y que deberán activar toda la maquinaría si no quieren que el astro de la Canarinha siga una temporada más en París.

