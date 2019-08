El Barça de Griezmann se prueba en la fortaleza de El Sadar a la espera de Neymar

Todos los focos sobre Antoine Griezmann en la visita del Barcelona a Pamplona para medirse al Osasuna sin contar con Leo Messi, Luis Suárez y Ousmane Dembélé, mientras el 'caso Neymar' sigue abierto a 48 horas del cierre del mercado de fichajes. Los de Valverde buscan los tres puntos para afianzarse tras dejar una gran imagen en el choque contra el Betis la pasada jornada.

Las bajas vuelven a marcar una semana más la convocatoria del Barcelona. Messi lidera la parte de las ausencias, aunque a priori se le esperaba preparado para este partido. El argentino, sin embargo, tardará más de lo esperado en recuperarse y podría estar casi otro mes de baja. Tampoco estarán en la parte ofensiva Suárez ni Dembélé, mientras que atrás Valverde ha perdido a Junior Firpo por un problema en la rodilla.

La presión recae sobre un Griezmann que se quitó un peso de encima la última semana en el Camp Nou con el doblete que comenzó la remontada contra el Betis. El Principito se convirtió en el nuevo héroe del coliseo azulgrana con dos goles y una celebración por todo lo alto a lo LeBron James que copó todas las portadas. El '17' culé volverá a ser la referencia ofensiva acompañado del 'renacido' Rafinha y el canterano Carles Pérez.

Ansu Fati y Messi. Foto: Instagram (@leomessi)

La irrupción de Ansu Fati

Griezmann y La Masía han dado un paso adelante con las importantes lesiones arriba. Ante el Betis también marcó el joven Carles Pérez, pero la atención se la robó otro canterano de la escuela azulgrana: Ansu Fati. El futbolista de 16 años se convirtió en segundo jugador más joven en debutar con la camiseta del Barça en Liga y ha seguido entrenándose a las órdenes de Valverde esta semana. Forma parte de la convocatoria y está por ver si Valverde le da más protagonismo tras convertirse en la sensación el domingo pasado.

Pero si de verdad hay un asunto que acapara toda la atención alrededor del Barcelona es el futuro de Neymar. El club azulgrana no deja toparse con muros en su fichaje y si da un paso adelante en la operación al día siguiente da dos para atrás. Las negociaciones están en stand by en estos momentos, ya que el Barça no encuentra viabilidad económica para afrontar la operación, mientras jugadores como Dembélé o Rakitic rechazan entrar como moneda de cambio. Precisamente, el croata ha formado parte de la lista de Valverde contra el Osasuna, desmontando más todavía el fichaje de Neymar.

Ernesto Valverde, en rueda de prensa EFE

A la espera de lo que suceda con Neymar, Valverde deberá afianzar el equipo ante las lesiones y los casos de los jugadores que han visto deteriorada su confianza por parte del club al ver cómo se intentaba que se les incluyera en la 'operación Neymar'. Hay caso Rakitic, como se vio ante el Betis, pero el técnico tiene la oportunidad de volver a encauzar las aguas este fin de semana.

Un Osasuna férreo en su casa

El Osasuna suma cuatro puntos de seis posibles y se apoyará en la fortaleza de su feudo. Los 'rojillos' acumulan una racha de 26 partidos seguidos sin perder en liga como locales. Una dinámica positiva que ha favorecido la conexión con la afición navarra y a la que Osasuna ha apelado para lograr ese plus de competición que le exigirá el encuentro.

Los 'rojillos' asumen que ante el Barça deberán frenar el juego de circulación rápida y virtuosismo con el balón que acostumbra practicar el vigente campeón de La Liga. De esta manera, Osasuna hará valer la seguridad defensiva demostrada en este inicio de campaña, ya que, junto a Sevilla, Atlético de Madrid y Alavés, es uno de los conjuntos que no ha encajado ningún tanto en contra.

Osasuna - Barcelona

Osasuna: Rubén; Nacho Vidal, David García, Aridane, Estupiñán; Brasanac, Oier, Moncayola; Roberto Torres, Robert y Ávila.

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Sergi Roberto; Carles Pérez, Rafinha y Griezmann.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité valenciano).

Hora: 17:00 - Movistar LaLiga / EL BERNABÉU.

Información: Partido correspondiente a la jornada 3 de La Liga que se disputará en el estadio El Sadar (Pamplona).