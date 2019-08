El Barcelona se encomienda a Griezmann por la ausencia de Messi para ganar al Betis

Primer partido de La Liga en el Camp Nou esta temporada 2019/2020. Este domingo 25 de agosto el estadio del conjunto azulgrana abre sus puertas para acoger el encuentro que disputan, en la jornada 2 del campeonato doméstico, el Barcelona y el Betis. La actualidad del duelo se centra en qué pasa con Leo Messi. El futbolista argentino fue baja en el debut liguero contra el Athletic y tampoco estará este domingo disponible.

El Barcelona dio la gran sorpresa de la primera jornada al caer por la mínima ante el Athletic en San Mamés, en el partido además que sirvió para inaugurar una nueva edición de La Liga. El gol de Aduriz en el último suspiro dejó KO al vigente campeón que quiere sumar su primera victoria para no empezar el campeonato con dos tropiezos que a la larga pueden pesar demasiado.

Una segunda derrota y en casa contra el Betis sería una auténtica catástrofe para los blaugranas. Al Barça le faltó puntería y gol en Bilbao y las primeras dudas sobre la confección de la plantilla se ciernen sobre Can Barça. Luis Suárez y Ousmane Dembélé están lesionados, mientras que Messi tampoco ha sido incluido en la convocatoria. El '10' está de baja desde antes de irse el equipo a Estados Unidos en el tramo final de la pretemporada.

Messi, en un entrenamiento del Barcelona. Foto: Twitter (@FCBarcelona_es)

En el Barcelona comenzaron a ver la luz cuando el argentino regresó a los entrenamientos con el grupo, pero 24 horas antes del partido no ha ejercitado al mismo ritmo que sus compañeros. "No puedo decir con seguridad si podemos contar con él. No podemos dar un paso atrás. Si no está al 100% no debemos arriesgar", decía Ernesto Valverde en la tradicional rueda de prensa previa al partido. Finalmente, se quedó fuera de la lista para el Betis.

Con este escenario se presentan los culés ante su afición. Antoine Griezmann es el único atacante disponible, por lo que 'El Txingurri' debe resolver el puzle y para eso tiene a los canteranos disponibles. Abel Ruiz apunta a titular y sin Messi no llega, Carles Pérez podría tener un sitio en el once inicial del Barça. Pocas novedades más se esperan, al menos de la partida. Valverde no quiere sorpresas y por eso alineará a su defensa de gala más el innegociable Ter Stegen bajo los tres palos.

Griezmann se lleva las manos a la cabeza EFE

Sergio Busquets puede estrenarse como titular. El mediocentro no se encuentra a su mejor nivel, pero la vieja guardia puede dar seguridad a un Barcelona que quiere recortar puntos al Real Madrid tras el empate de los de Zinedine Zidane frente al Valladolid en el Santiago Bernabéu. El de Sabadell estará acompañado en la medular con Rakitic y una de las sensaciones del nuevo proyecto, el holandés Frenkie de Jong.

El Betis, a por la sorpresa

Los de Rubi también cayeron en la primera jornada de la liga española. El Betis sucumbió por 1-2 frente al Valladolid y ahora ve como una gran oportunidad para sacar un resultado del positivo del Camp Nou la baja de Messi. En la 2018/2019, los verdiblancos consiguieron un imponente triunfo por 3-4. Ahora vuelven a la Ciudad Condal para lograr sumar sus tres primeros puntos de la actual campaña.

Rubi pierde a uno de sus fichajes de este verano. El delantero Borja Iglesias, que no se ha recuperado a tiempo del esguince de tobillo sufrido ante el conjunto pucelano. Pero sí recupera a dos centrocampistas, Canales y el mexicano Andrés Guardado, que se incorporó más tarde al trabajo de pretemporada, al igual que al central argelino Aïssa Mandi.

El técnico catalán es un viejo conocido en Can Barça. Por eso sabe que buena parte de sus opciones pasan por ser valientes en el feudo azulgrana. Valientes sí, pero también inteligentes. Sabiendo en qué momento hay que ejercer la presión ante un rival tan poderoso como es el Barcelona. No se descarta que haya un cambio en el dibujo en el Betis, que podría pasar a jugar con el 4-3-3 como sistema. Fekir, Joaquín y Tello serán los referentes del cuadro verdiblanco.

Barcelona - Betis

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, De Jong; Messi, Abel Ruiz y Griezmann.

Betis: Dani Martín; Emerson, Bartra, Sidnei, Pedraza; Canales, William Carvalho, Guardado; Joaquín, Fekir y Tello.

Árbitro: José Luiz González González (Colegiado castellano-leonés)..

Hora: 21:00 - Movistar LaLiga / EL ESPAÑOL.

Información: Partido correspondiente a la jornada 2 de La Liga que se disputará en el Camp Nou (Barcelona).