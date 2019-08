Ernesto Valverde: "Si Messi no está al cien por cien, no arriesgaremos"

Barcelona y Betis miden sus fuerzas este domingo en el Camp Nou. Uno y otro equipo vienen de caer en la jornada inaugural de La Liga, por lo que intentarán ambos sumar su primera victoria, y también puntos, a su casillero. En la previa del encuentro ha hablado Ernesto Valverde ante los medios de comunicación.

El técnico extremeño ha analizado el partido frente al Betis, así como la situación de varios de los futbolistas que integran la plantilla del Barcelona. Valverde no ha despejado las dudas sobre la presencia de Lionel Messi contra el conjunto verdiblanco , mientras ha pasado de hablar sobre el fichaje de Neymar.

Rival

"Tenemos la referencia del partido del año pasado. Tiene muy buenos jugadores y aspiran a estar arriba. Tiene argumentos para ello. Es una obligación sumar los tres puntos para nosotros".

Ousmane Dembélé

"No quiero hablar demasiado de este tema. Se hace una bola muy grande".

Cómo está Messi

"Habrá que esperar al entrenamiento. No puedo decir con seguridad si podemos contar con él. No podemos dar un paso atrás. Si no está al 100% no debemos arriesgar".

'Culebrón Neymar'

"Cada vez que hay una ventana de fichajes hay una gran expectación. El asunto es de todo menos aburrido".

Cantera

"Hay muchas opciones de que varios jugadores entren en la convocatoria. Contamos con ellos".

Estado anímico

"Depende del día, a veces mejor y a veces peor. Depende de con quién me quiera comparar. Si me comparo con un amigo que estáa en Ibiza estoy peor pero con otro que está rescatando inmigrantes estoy mejor. Los que estamos aquí somos afortunados".

Rafinha

"Sale de una lesión importante y es un jugador que lo da todo en el campo. Está peleando por un puesto y con una gran actitud".

Integración de Griezmann

"Cada día se integra mejor. Si entra en juego y participa puede ser decisivo. En San Mamés no lo hizo tanto como hubiéramos deseado".

Gol

"Necesitamos jugadores que tengan llegada. Con las ausencias de arriba es una opción que tenemos que explotar".

Los 500 de Piqué

"Los 500 partidos dicen mucho de su trayectoria. Es muy importante para este club".

Aspecto físico

"No tuvo ninguna influencia en el partido ante el Athletic".

[Más información: La monumental bronca de Abidal a Dembélé por su situación en el Barça]