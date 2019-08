La monumental bronca de Abidal a Dembélé por su situación en el Barça

Desde que fichó por el FC Barcelona, Ousmane Dembélé no ha cumplido con las expectativas marcadas por la directiva del conjunto culé. Pese a ser un jugador muy joven y con un gran potencial para destacar, las lesiones ha sido sus principales aliadas durante su estancia en el Camp Nou. La última de ellas se ha producido en el estreno de La Liga 2019/2020 en el Nuevo San Mamés, lo cual ha terminado por agotar la paciencia de algunos directivos del club.

El nombre más sonado en este sentido es el de Eric Abidal, quien según apunta el programa Tot Costa de Catalunya Radio, ha mantenido una reunión con Moussa Sissoko, representante de Dembélé, para darle a conocer el descontento general que existe en el club con el atacante galo.

El citado medio también ha desvelado que la reunión ha tenido una duración de una hora y media aproximadamente y, además, ha tenido momentos en los que se han experimentado subidas de tono por parte de ambos ambos. La conclusión final del encuentro ha sido que Abidal ha reclamado un cambio radical de la actitud de Dembélé para que pueda continuar en el Barça y, de esta forma, dar ese salto de calidad a la plantilla con su indiscutible potencial.

Gran descontento en el club

No obstante, desde las oficinas del Camp Nou saben que tienen mucho trabajo por delante con Dembélé y, de hecho, no es el primer toque de atención que se le da al jugador. El comportamiento del francés lejos de los terrenos de juego también ha dado mucho de que hablar durante su estancia en el club, pues en muchos entrenamientos se ha presentado tarde y no ha cumplido con las normas marcadas. Por tanto, el Barça espera un cambio radical por su parte o, de lo contrario, se podría trabajar en encontrarle una salida.

