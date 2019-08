Casillas se apunta al #15YearsChallenge: "Espero que no se haga muy viral"

Iker Casillas no ha querido perderse el nuevo reto que recorre las redes sociales. El #15YearsChallenge se trata de un desafío que consiste en publicar una foto de la persona en cuestión hace nada menos que 15 años. El guardameta ha querido participar y la publicación ha causado sensación. El de Navalacruz es bastante activo en redes.

El jugador del Oporto acompañó la fotografía con un divertido texto: "Espero que no se haga viral esta foto. Digamos que no sé muy bien como llegué a sentarme así de 'pancho' en el banco. El momento camiseta de tirantes, pantalón por las espinillas y zuecos negros... ¡Tela! Y si le sumamos el reloj de los domingos y alguna otra cosa que mejor no comento...". El post tiene ya más de 300 mil 'me gustas' y más de dos mil comentarios.

Una nota de humor para el futbolista que ha pasado uno de los años más complicados de su vida. El pasado mes de mayo sufrió un infarto de miocardio del que afortunadamente se ha ido recuperando poco a poco. A pesar de los buenos pronósticos, el portero no puede incorporarse a las filas del Oporto, equipo en el que milita desde el el 2015.

Mientas se recupera de sus problemas de salud, Casillas ha pasado a formar parte del cuerpo técnico del equipo luso. Tras el anuncio de su nuevo puesto, Casillas aseguró para Porto Canal que trataría de hacerlo lo posible para ayudar a sus compañeros: "Voy a hacer algo diferente a lo que solía hacer, que era estar en el terreno de juego; voy a intentar hacer de enlace entre el equipo y el club. El míster habló conmigo la temporada pasada cuando pasó mi situación, y me dijo que quería que estuviese con ellos, cerca de los jugadores, sobre todo de los más nuevos porque iba a haber cambio".

