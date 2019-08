Alta tensión entre Guardiola y el 'Kun' Agüero: saltaron chispas en el cambio

La Premier League ha comenzado fuerte y no solo en lo que se refiere al fútbol. Durante la segunda jornada del campeonato inglés ha tenido lugar uno de los duelos más bonitos que se pueden ver en las islas. El Etihad Stadium fue el escenario del enfrentamiento entre el Manchester City y el Tottenham.

El partido acabó con empate a 2 en el marcador y uno de los goleadores por parte de los citizens fue Sergio Agüero. Ya en la segunda mitad, el argentino fue objeto de uno de los cambios de Pep Guardiola y fue ahí donde se desencadenó la polémica. La sustitución no sentó nada bien al Kun, quien no ocultó su malestar a su encuentro con su técnico.

Fuerte encontronazo entre Guardiola y Agüero

Guardiola no vio bien el desaire de su futbolista y no dudó en recriminárselo, atrayendo la actuación a lo que pasaba en la banda y no a lo que estaba sucediendo dentro del terreno de juego. Las palabras del técnico de Sampedor no sentaron nada bien a un Agüero que se dio la vuelta para enfrentarse a él.

Esta reacción del futbolista argentino tampoco gustó nada a Guardiola. Entonces fue el ex del Barcelona el que fue disparado hacia su jugador. Por allí apareció un miembro del cuerpo técnico de Pep para evitar que las cosas fueran a mayores y el escándalo se convirtiese en mayúsculo.

Reconciliación

Dos hombres de carácter que pronto vieron que habían cometido un error. En el tercer gol del Manchester City, que a la postre sería anulado, Agüero y Guardiola se fundieron en un abrazo.

Kun Agüero y Guardiola hacen las paces tras su bronca

La locura llegó a las gradas del Etihad Stadium con el gol de Sterling, el segundo de su cuenta personal en el partido. Pero el tanto fue anulado por el colegiado y así se llegó al final del encuentro. Con un empate a 2 en el marcador entre el City y el Tottenham, y con el 'Kun' Agüero y Guardiola protagonizando un culebrón exprés.

