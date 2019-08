Valverde: "No sé lo que va a pasar con Neymar, cuento con los que tengo"

El FC Barcelona se está preparando para su próximo partido amistoso contra el Nápoles y Ernesto Valverde ha respondido a todo tipo de cuestiones en la rueda de prensa previa. El técnico azulgrana ha valorado la situación de Neymar en el PSG y su posible regreso al Camp Nou, y a su vez, ha realizado su particular valoración de la plantilla y ha hablado de casos de jugadores concretos como Ivan Rakitic o Samuel Umtiti.

En primer lugar, en lo que se refiere al futuro del atacante brasileño del PSG, Valverde ha dejado la incertidumbre en el aire, pues ha asegurado que desconoce lo que puede pasar en los próximos días: "Ya veremos lo qué ocurre. La mítica respuesta de que está en otro equipo y eso. Lo que sé es que soy el entrenador y juego con los jugadores que tengo. Son con los que voy a contar mañana. En principio no sé qué va a ocurrir".

Por otra parte, en cuanto a la posible salida de Rakitic de la entidad azulgrana, el entrenador del Barça no ha dudado en darle galones al centrocampista croata y en aseverar que cuenta con él para la nueva temporada: "Es muy importante para nosotros. Lo ha sido y no sabemos si lo será. Puede serlo por lo que aporta. Ha marcado dos goles. Su trabajo está ahí. Ahora mismo no sé si se quedará. Cuento con él como cuento con todos los que tenemos. En principio, nada me hace pensar que no vaya a poder contar con él".

Rakitic, en un partido del FC Barcelona. Foto: Twitter (@FCBarcelona_es)

Confianza en Umtiti

El caso de Umtiti es diferente, pues la pregunta fue encaminada por el estado físico del central francés, y Valverde resolvió la duda mostrándose confiado en que el jugador vuelva a recuperar su mejor versión: "Es un jugador que está con nosotros y es campeón del mundo. Va habitualmente con la selección. Es verdad que tuvo problemas físicos, pero esperamos que este año esté bien y no recaiga de sus problemas. Luego, hay competencia. Lenglet lo hizo bien el año pasado. Esperamos que esté bien".

Satisfecho con la plantilla

Finalmente, en cuanto a la valoración de la plantilla, Valverde se ha mostrado satisfecho con sus jugadores y ha dejado claro que los nuevos fichajes servirán para ayudar y mejorar al rendimiento: "Siempre estoy contento con los jugadores que tengo. Son buenísimos. Ya el año pasado, salvo medio tiempo, que fue un desastre y la final de Copa, que es consecuencia de ese medio tiempo, hicimos una temporada casi perfecta. Ahora he hecho cuatro incorporaciones importantes y lo que intentamos es mejorar".

