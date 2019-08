Cristiano Ronaldo elige el delantero que quiere fichar para la Juventus

La Juventus espera reforzarse todavía con otro jugador de renombre. El objetivo es un delantero de primer nivel y habría un elegido: Mauro Icardi. Así lo señala La Gazzetta dello Sport este martes e incide en que el argentino tiene el beneplácito de Cristiano Ronaldo, lo cual le acerca todavía más.

Cristiano ha dado el 'sí' al fichaje de Icardi e, incluso, le preferiría por delante de Romelu Lukaku. El delantero belga estuvo muy cerca de formar parte de un intercambio con Dybala entre Juve y United, pero la postura del argentino (que no quería fichar por el club de Manchester) acabó echando al traste la operación. Con Lukaku apuntando a otra dirección, la Juventus iría a por Icardi.

Guerra Inter-Icardi

Icardi tiene muy complicado seguir en el Inter. El club le ha dado la espalda y le ha apartado durante toda la pretemporada. Las altas esferas del club neroazurro se han cansado de los continuos conflictos con el delantero y su agente (y pareja) Wanda Nara. Conte no cuenta con él e, incluso, le han amenazado con quedarse en la grada los dos años que le restan de contrato si no se va.

Icardi se lamenta durante un partido con el Inter Reuters

Icardi no está facilitando mucho su salida y es que solo quiere irse a la Juventus. De hecho, si esta opción no fructificara, el argentino pensaría en seguir en el Inter. Sin embargo, el camino se va despejando para que Mauro pueda vestir de bianconero y compartir vestuario con Cristiano Ronaldo. El '7' ha dado su OK.

