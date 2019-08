La Policía de Corea denuncia a Cristiano Ronaldo y la Juventus: la Interpol podría intervenir

El pasado viernes, la Juventus de Turín disputó un partido amistoso en Seúl (Corea del Sur) en el que Cristiano Ronaldo no disputó un solo minuto. Al margen del descontento de la grada por no ver en acción al astro portugués, la K League, asociación rectora del fútbol surcoreano, mandó una carta de protesta. Ahora el asunto ha ido a mayores y, según informa el diario AS, la Policía Metropolitana de Seúl está investigando si el luso violó la ley del país al incumplir su contrato.

De hecho, Oh Seok-hyun, abogado de L.K.B & Partners, ha presentado una denuncia en contra de la Juventus y del propio Cristiano por no haber respetado la normativa impuesta. También la afición surcoreana quiso imponer una denuncia colectiva por haber pagado una entrada para ver jugar al luso, siendo algo que finalmente no se produjo. De esta forma, reclamaron una compensación a TheFasta y fueron hasta 2.000 personas las que se sumaron a esta causa hasta el pasado martes.

A pesar de todo el revuelo causado, el diario AS también recoge que lo más probable es que Cristiano no tenga que volver a viajar a Corea del Sur para someterse a un interrogatorio. En un principio, la Policía podría acudir a la Interpol para que estudie el caso, pero esto no se ajustaría tampoco la realidad, pues esta solo interviene para delitos graves que conllevan más de un año de prisión.

Cristiano Ronaldo. Foto: Twitter (@Cristiano)

Sin mayores preocupaciones

Así las cosas, todo apunta a que el paso del tiempo devolverá todo a la normalidad y la Juventus continuará con su particular puesta a punto para el nuevo arranque de la Serie A. El conjunto entrenado por Maurizio Sarri espera seguir manteniendo la condición de campeón de su liga durante la próxima temporada y, a su vez, poner el listón de las expectativas mucho más alto, siendo la Champions la gran deseada por toda la plantilla.

