La 'rajada' de Guardiola contra la FIFA y los premios The Best: "Solo importa la Champions"

El pasado 31 de julio, se hizo oficial la lista de los jugadores nominados al premio The Best de la FIFA donde ningún jugador del Manchester City ha sido incluido. El entrenador ha manifestado su indignación al respecto en la previa del partido de la Community Shield contra el Liverpool, pues estima que ganar la Premier League sigue sin ser suficiente, y que lo único que importa es lo lejos que llegue un equipo en la Champions League.

En este sentido, puso el foco principalmente en Bernardo Silva, jugador que ha cuajado una gran temporada y cuya ausencia ha causado la mayor parte de la indignación del técnico español: "No creo que ningún jugador haya hecho una mejor temporada que Bernardo Silva en la 2018/2019, en la que incluso ha ganado la UEFA Nations League con Portugal. Tal vez tengamos que ganar cinco o seis títulos, o llegar a los 250 puntos en la clasificación para ser considerados en la siguiente".

Más adelante, Guardiola estimó que, para determinar qué jugadores pueden optar al premio, la organización solo tiene en cuenta el transcurso de la Champions y lo lejos que llegue cada equipo con sus principales estrellas: "A este tipo de premios no les interesan los 10 u 11 meses restantes. Solo importa la Champions, los octavos de final, los cuartos de final, las semifinales y la final. Es un poco injusto".

Bernardo Silva con el Manchester City.

Además, el exentrenador del Barça se justificó con el palmarés del City en la Premier League y de que, ni aun así, ninguno de los jugadores del equipo se ha llevado el premio: "En ocho años el City ha ganado cuatro veces la Premier League, es algo bastante bueno. Pero nunca un jugador del equipo ganó, ni David Silva, ni Agüero, ni Kompany ni Yayá Touré... Tengo un gran respeto por Salah, pero Kevin de Bruyne esta temporada (2017/2018), cuando hicimos 100 puntos, estuvo por encima".

Contraste con Real Madrid y Barça

Finalmente, Guardiola centró la atención en España para revelar que, si el Real Madrid o el Barcelona estuviesen en la misma situación que el City, sería muy raro no ver a ninguno de sus futbolistas en la lista de candidatos: "No puedo imaginar que el Real Madrid y el Barcelona ganen cuatro títulos y que no haya un solo jugador allí".

