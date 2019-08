Así se despidió Junior Firpo de los aficionados del Betis

Junior Firpo ya es oficialmente nuevo jugador del Barcelona y se pondrá a las órdenes de Ernesto Valverde para el pistoletazo de salida de la temporada 2019/2020. El lateral izquierdo ha cuajado una buena temporada en el Betis y, de hecho, una de sus mejores actuaciones la firmó en el Camp Nou cuando el conjunto verdiblanco derrotó al Barça por 3-4.

En el presente mercado de fichajes veraniego, el jugador y el equipo culé han llegado a un acuerdo después de haber mostrado anteriormente un gran interés por hacerse con sus servicios. El coste total del fichaje podría llegar a los 30 millones teniendo en cuenta los 18 'kilos' fijos más otros 12 en variables. Junior queda vinculado de esta forma al conjunto culé para las próximas cinco temporadas y, a su vez, ha querido tener un bonito gesto de despedida con el Betis.

El joven lateral izquierdo ha hecho pública una carta en su cuenta de Twitter para mostrar su agradecimiento al equipo verdiblanco por todos los servicios prestados. En ella ha reflejado que nunca se olvidará de todos los que han hecho posible que su sueño se hiciera realidad y ha expresado su deseo de volver a ser ligado al Betis en un futuro, pero ahora se centrará en el presente y en hacer un buen papel en el Barça.

A mi familia bética ◘ pic.twitter.com/1KkD4tN2Ia — Junior Firpo (@JuniorFirpo03) 4 de agosto de 2019

Carta de despedida de Junior Firpo

"Desde que empecé a formar parte del Real Betis, ésta ha sido mi casa y no sabéis cuánto os agradezco el cariño recibido en todo este tiempo. Nunca imaginé que este momento fuera a llegar tan pronto pero hoy me toca decir adiós.

Me despido siendo un afortunado: he compartido vestuario con personas maravillosas, he jugado en Europa y todos juntos hemos derrotado a los mejores equipos de España. Gracias a quiénes me habéis acompañado en este camino, en especial a mi familia y mis amigos. Ellos son los que están ahora y los que estarán después. Pero, sobre todo, son los que siempre estuvieron antes. Gracias a los tutores de la residencia, a los técnicos de la cantera, a mi papá José Juan Romero y, por supuesto, a todo el cuerpo técnico de Quique Setién.

El 12 de febrero de 2018 cumplí el sueño de debutar con las trece barras. Jamás podré olvidarlo. La noche anterior, en el hotel, fue Joaquín, quién si no, el que me advirtió que estuviera preparado por si acaso me tocaba jugar. No me lo creí, pero no se equivocaba. Jugué, ganamos 1-0 y di mi primera asistencia en la Liga. Alguna vez nuestros caminos se volverán a cruzar. Y yo, tenedlo claro, siempre seré un bético más".

[Más información: Junior Firpo ficha por el Barcelona hasta 2024]