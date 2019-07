Un intermediario en la firma de Emiliano Sala con el Cardiff no acude al Tribunal

Meses después de la muerte de Emiliano Sala, continúa saliendo a la luz información acerca del tráfico accidente. Los focos están puestos en Willie McKay, agente de numerosos futbolistas, que estuvo involucrado en la firma entre el Cardiff y el futbolista.

McKay debía comparecer este miércoles ante el Tribunal de Magistrados para enfrentarse a una transferencia fraudulenta tras descubrir cargos en un coche Jaguar XK5 de alrededor de 60 mil euros y un reloj Rolex Datejust II de casi diez mil euros mientras estaba en bancarrota.

No obstante, según informa Wales Online, su abogado Michael Levy afirmó al tribunal que el acusado no asistiría. "La prensa está afuera hoy. El señor McKay no goza de buena salud. Si hubiera sido emboscado fuera de esta corte, podría haber afectado gravemente su bienestar mental", justificó.

El abogado señaló que, ya que su representante legal estaba en el tribunal según la ley, el acusado no tuvo que viajar desde Glasgow para una breve audiencia preliminar de 10 minutos para enfrentar dichos cargos.

Por su parte, Andrew Evans, secretario del tribunal, no estuvo de acuerdo en que fuera una razón para justificar su ausencia mientras que Steven Palmer, presidente de la banca, confirmó que no encuentran "una buena razón por la cual debamos proceder en su ausencia". "Vamos a levantar la sesión para permitirle asistir. Esperamos que asista", sentenció.

Además, anunció el tribunal emitirá una carta de "asistencia o orden", y agregó: "Si él no asiste, podemos organizar el transporte para él". Por tanto, habrá que esperar al 5 de septiembre, fecha en la que se celebrará la próxima audiencia.

