Tebas confiesa que LaLiga podría bloquear la ficha de Griezmann

El 'caso Griezmann' sigue dando de qué hablar. Desde que el Barcelona hizo oficial el fichaje del francés, el traspaso se puso en el ojo del huracán y para nada ha estado exento de polémica. El Atlético de Madrid reclamó 80 millones de euros más, hasta llegar a los 200 millones, y ha decidido presentar una denuncia ante LaLiga.

El presidente, Javier Tebas, desveló esta información el pasado martes en El Transistor de Onda Cero. "Yo no puedo dar opinión, pero sí sé que el Atlético hizo un escrito a LaLiga y lo que puso en duda es si debíamos dar la licencia al Barcelona de Griezmann", explicó el máximo mandatario.

Además, afirmó que "hay un mecanismo en los estatutos que se ha puesto en marcha y tienen que ser esos órganos los que tienen que resolver sobre esa situación nada más" y que no sabe si "se rompe mucho o no" la norma de que no se puede negociar o mantener el contacto con jugadores con contrato.

Antoine Griezmann durante su partido de debut con el Barça frente al Chelsea. REUTERS

Tebas apuntó que "quien considera que se ha incumplido debe hacer como el Atlético, defender sus derechos". "Es el Atlético el que manifiesta tener pruebas de que se ha incumplido. Hay un conflicto con muchas aristas jurídicas que no terminará en los próximos días, tardará mucho", agregó.

Sobre si LaLiga tiene esta capacidad de bloquear la ficha de un jugador, manifestó que "hay una capacidad de LaLiga cuando dos clubes entran en conflicto por una licencia, LaLiga tendrá que tomar una resolución, x o y".

[Más información en: La Federación toma cartas en el asunto: abre expediente al Barcelona y Griezmann]